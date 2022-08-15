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Улан-Удэ украсят яркими тематическими граффити

Улан-Удэ украсят яркими тематическими граффити
Общество, 
Граффити на улицах появятся ко Дню флага России

Столицу Бурятии украсят 10 тематических граффити в рамках всероссийской акции в честь Дня Государственного флага, который отмечается 22 августа. Организатор акции – социальная сеть Вконтакте.

Граффити с использованием цветов российского триколора появятся во всех трёх районах города, в настоящий момент подобрано 13 площадок. Наносить рисунок будут художники проекта граффити-сообщества «У-У Точка».

- Мы согласовали представленные инициатором акции эскизы тематических граффити. В цветах российского флага показана красота и самобытность Бурятии и города Улан-Удэ. Считаем, что эти незатейливые сюжеты, пронизанные любовью к родному краю и городу, и перенесенные в городские пространства станут украшением наших улиц, - сообщил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.



Граффитисты приступят к работе 20 августа. Ожидается, что в День флага всё будет готово, сообщили в пресс-службе мэрии.

Предварительно выбраны следующие площадки:

- Ограждение комбината по благоустройству (ул. Лимонова);
- Ограждение здания ГТС ОАО «Ростелеком» (ул. Жуковского, 1);
- Подпорная стена развязки ул. Бабушкина – ул. Трубачеева;
- Подпорная стена развязки на ул. Бабушкина - ул. Мостовая;
- Стена пешеходного перехода под мостом Богатырский, напротив дома по ул. Ключевская 70а;
- Подпорная стена стадиона «Юность», ул. Жердева 9 в;
- Гаражи между домами по улице Жердева 33а, напротив центрального входа в КДЦ ВСГУТУ;
- Подпорная стена на ул. Бабушкина 25.
- Подпорная стена развязки ул. Балтахинова – ул. Куйбышева;
- Подпорная стена развязки ул. Балтахинова – ул. Набережная;
- Ул. Модогоева 3а;
- Придомовые арки ул. Борсоева 17, 23;
- Трансформаторная подстанция, ул. Борсоева, 15.






граффити день флага

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