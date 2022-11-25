В Бурятии рассказали, как работают ипотечные каникулы для мобилизованных

Участники СВО могут в любой момент потребовать отсрочку по жилищному кредиту





Из-за частичной мобилизации в федеральный закон «Об ипотеке» внесли ряд поправок. Об этом рассказали в республиканском управлении Росреестра. Там сообщили, что нововведения касаются всех призванных на спецоперацию и членов их семей.- Принято решение о предоставлении таким гражданам льготного периода по ипотечному кредиту. В период действия договора, заключённого до мобилизации, они могут в любой момент обратиться к кредитору с требованием об отсрочке от платежей, – отметили в ведомстве.Срок действия этой самой отсрочки рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. Он продлевается, если участник СВО получил ранение и оказался в госпитале.- Мобилизованный вправе определить дату начала льготного периода. Если заёмщик не сделал этого, он исчисляется с даты направления требования кредитору, – добавили в Росреестре.Банк обязан рассмотреть заявку в течение 10 дней. Если спустя 15 дней из финорганизации не поступило никакого сообщения, это означает, что соответствующую заявку там приняли в работу и заёмщику дали отсрочку.Документы о статусе участника СВО может предоставить сам военнослужащий. Но кредитор тоже имеет право запросить необходимые сведения в Минобороны РФ. Если льготный период потребовался члену семьи военного, необходимо предъявить доказательства родства.