В Бурятии начали строить детсад в улусе Санага

Общество, Фото: УКС правительства Бурятии

Он сможет принять 100 малышей



В Улусе Санага Закаменского района Бурятии началось строительство детского сада, рассчитанного на 100 мест.



Сейчас на объекте выполнены работы по разработке котлованов под фундаменты здания, пожарных резервуаров и выгребного резервуара. В конце недели прибудет техника для вывоза демонтированных материалов, а также для планировки строительного участка, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.



Контракт с подрядчиком подписан 28 сентября. Строительством занимается подрядная организация ООО «Альба». Сумма контракта – 179 млн рублей.



Детсад должен был возведён до 30 ноября 2023 года.



Всего в Бурятии планируется строительство 14 детских садов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено 4 млрд 366 млн рублей. Детские сады рассчитаны на разную вместимость, с учётом потребности населения, от 50 до 280 детей.



Список населённых пунктов, где будут построены детские сады:



ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – детсад на 240 мест.

Село Иволгинск Иволгинского района – 100 мест.

Село Сужа Иволгинского района – 250 мест.

Село Нижняя Иволга Иволгинского района – 150 мест.

Село Сотниково Иволгинского района – 240 мест.

Село Баянгол Закаменского района – 80 мест.

Улус Санага Закаменского района – 100 мест.

Город Северобайкальск – 280 мест.

Посёлок Николаевский Тарбагатайского района – 100 мест.

Село Подлопатки Мухоршибирского района – 50 мест.

Село Телемба Еравнинского района – 50 мест.

Улица Гармаева Улан-Удэ -100 мест.

Улица Юности в Улан-Удэ – 280 мест.

Микрорайон Шишковка Улан-Удэ -240 мест.



