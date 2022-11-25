Он сможет принять 100 малышей
В Улусе Санага Закаменского района Бурятии началось строительство детского сада, рассчитанного на 100 мест.
Сейчас на объекте выполнены работы по разработке котлованов под фундаменты здания, пожарных резервуаров и выгребного резервуара. В конце недели прибудет техника для вывоза демонтированных материалов, а также для планировки строительного участка, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.
Контракт с подрядчиком подписан 28 сентября. Строительством занимается подрядная организация ООО «Альба». Сумма контракта – 179 млн рублей.
Детсад должен был возведён до 30 ноября 2023 года.
Всего в Бурятии планируется строительство 14 детских садов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено 4 млрд 366 млн рублей. Детские сады рассчитаны на разную вместимость, с учётом потребности населения, от 50 до 280 детей.
Список населённых пунктов, где будут построены детские сады:
ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – детсад на 240 мест.
Село Иволгинск Иволгинского района – 100 мест.
Село Сужа Иволгинского района – 250 мест.
Село Нижняя Иволга Иволгинского района – 150 мест.
Село Сотниково Иволгинского района – 240 мест.
Село Баянгол Закаменского района – 80 мест.
Улус Санага Закаменского района – 100 мест.
Город Северобайкальск – 280 мест.
Посёлок Николаевский Тарбагатайского района – 100 мест.
Село Подлопатки Мухоршибирского района – 50 мест.
Село Телемба Еравнинского района – 50 мест.
Улица Гармаева Улан-Удэ -100 мест.
Улица Юности в Улан-Удэ – 280 мест.
Микрорайон Шишковка Улан-Удэ -240 мест.
В Бурятии начали строить детсад в улусе Санага
Общество, Фото:
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