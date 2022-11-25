25 ноября

24 ноября

Популярное

В Бурятии начали строить детсад в улусе Санага

В Бурятии начали строить детсад в улусе Санага
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Он сможет принять 100 малышей

В Улусе Санага Закаменского района Бурятии началось строительство детского сада, рассчитанного на 100 мест.

Сейчас на объекте выполнены работы по разработке котлованов под фундаменты здания, пожарных резервуаров и выгребного резервуара. В конце недели прибудет техника для вывоза демонтированных материалов, а также для планировки строительного участка, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.

Контракт с подрядчиком подписан 28 сентября. Строительством занимается подрядная организация ООО «Альба». Сумма контракта – 179 млн рублей.

Детсад должен был возведён до 30 ноября 2023 года.

Всего в Бурятии планируется строительство 14 детских садов. На это из федерального и республиканского бюджетов выделено 4 млрд 366 млн рублей. Детские сады рассчитаны на разную вместимость, с учётом потребности населения, от 50 до 280 детей.

Список населённых пунктов, где будут построены детские сады:

ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – детсад на 240 мест.
Село Иволгинск Иволгинского района – 100 мест.
Село Сужа Иволгинского района – 250 мест.
Село Нижняя Иволга Иволгинского района – 150 мест.
Село Сотниково Иволгинского района – 240 мест.
Село Баянгол Закаменского района – 80 мест.
Улус Санага Закаменского района – 100 мест.
Город Северобайкальск – 280 мест.
Посёлок Николаевский Тарбагатайского района – 100 мест.
Село Подлопатки Мухоршибирского района – 50 мест.
Село Телемба Еравнинского района – 50 мест.
Улица Гармаева Улан-Удэ -100 мест.
Улица Юности в Улан-Удэ – 280 мест.
Микрорайон Шишковка Улан-Удэ -240 мест.

детские сады строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка ГИБДД
Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка ГИБДД
Общество, 25.11.2022
Будут выставлены дополнительные экипажи
Более тысячи школ отремонтировано по программе «Единой России» в 2022 году
Более тысячи школ отремонтировано по программе «Единой России» в 2022 году
Общество, 25.11.2022
В рамках совместной ВКС «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили итоги реализации программы по капитальному ремонту зданий школ
Детская школа искусств и театр Улан-Удэ представят новогоднюю сказку
Детская школа искусств и театр Улан-Удэ представят новогоднюю сказку
Общество, 25.11.2022
Спектакль расскажет всем известную историю о Снежной королеве
В Улан-Удэ соберут подарки для детей в трудной жизненной ситуации
В Улан-Удэ соберут подарки для детей в трудной жизненной ситуации
Общество, 25.11.2022
Перед Новым годом в столице Бурятии запустят акцию «Подарок мецената»
В Забайкалье спасли замерзающую в сломанном авто беременную женщину
В Забайкалье спасли замерзающую в сломанном авто беременную женщину
Общество, 25.11.2022
Помимо неё, в машине находились ещё водитель и пассажир
Участникам СВО из Бурятии решили купить бронированный пикап за полмиллиона
Участникам СВО из Бурятии решили купить бронированный пикап за полмиллиона
Общество, 25.11.2022
Менее чем за сутки на него собрали 300 тысяч рублей
Шесть многодетных семей Бурятии наградили «Патриаршим Знаком Материнства»
Шесть многодетных семей Бурятии наградили «Патриаршим Знаком Материнства»
Общество, 25.11.2022
Награждение состоялось в преддверии Всероссийского дня матери
Лучших врачей Забайкальского края наградят премией губернатора
Лучших врачей Забайкальского края наградят премией губернатора
Общество, 25.11.2022
Награда была учреждена губернатором Александром Осиповым в прошлом году
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 25.11.2022
Днём в Улан-Удэ -16 градусов
В Бурятии назвали финалистов проекта «Откровенно»
В Бурятии назвали финалистов проекта «Откровенно»
Общество, 24.11.2022
Участники со всей страны выступят в финале конкурса для сонграйтеров
В Санкт-Петербурге сыграют в бурятские игры
В Санкт-Петербурге сыграют в бурятские игры
Общество, 24.11.2022
В Северной столице пройдут соревнования по национальным видам спорта и играм
Юные каратисты Бурятии успешно выступили в Иркутске
Юные каратисты Бурятии успешно выступили в Иркутске
Общество, 24.11.2022
Победы одержали учащиеся Нижнеангарской школы №1
В домах райцентра Бурятии обновляют систему электроснабжения
В домах райцентра Бурятии обновляют систему электроснабжения
Общество, 24.11.2022
Работы ведутся в 16 многоквартирных домах
На севере Бурятии чествовали почётного гражданина Северобайкальска
На севере Бурятии чествовали почётного гражданина Северобайкальска
Общество, 24.11.2022
Баира Дандарова поздравили с присуждением почётного звания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^