Фермеры Бурятии отправили мясо военнослужащим

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Из приготовленного фарша для солдат слепят буузы



Сельхозпроизводители Еравнинского района Бурятии передали мясо для отправки в волонтёрский штаб города Армянск, где волонтёры республики кормят солдат буузами.



Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, своих земляков обеспечили продовольствием:

- ИП ГКФХ Симонова В.В., с. Сосново-Озёрское - 180 кг говядины;

- ИП ГКФХ Шемелин Г.Ф., Толмачев А.С., с. Сосново-Озёрское - 10 кг фарша;

- ИП ГКФХ Жамбалов Ж.Ж., с. Целинное - 133,2 кг говядины;

- ИП ГКФХ Балданов А.Д., с. Комсомольское - 47,3 кг говядины;

- Цыбиков Г.Г., с. Домна - 76 кг говядины;

- ООО «Дружба» (Жигжитов Ж.Б.), с. Можайка - 97,4 кг говядины;

- ИП Савин П.А., с. Комсомольское - 47,8 кг говядины;

- Норбоев Т.Ц., с. Гонда, Цыренжапов Ч.Ж., с. Сосново-Озёрское - 91,1 кг говядины;

- Урабазаев Б.Н., с. Гунда - 55,9 кг говядины;

- Дашиев Ж.В., с. Телемба - 99 кг фарша.



Из полученного мяса местные жители сделали фарш и упаковали в контейнеры.



- Для наших военнослужащих земляков мы используем всевозможные ресурсы. Жители района поддерживают друг друга, семьи мобилизованных, каждый помогает, чем может. Мы хотим, чтобы горячая традиционная пища согревала и напоминала о доме, где в них верят и ждут, - заявили жители района.



