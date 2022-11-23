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Фермеры Бурятии отправили мясо военнослужащим

Фермеры Бурятии отправили мясо военнослужащим
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Из приготовленного фарша для солдат слепят буузы

Сельхозпроизводители Еравнинского района Бурятии передали мясо для отправки в волонтёрский штаб города Армянск, где волонтёры республики кормят солдат буузами.

Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, своих земляков обеспечили продовольствием:
- ИП ГКФХ Симонова В.В., с. Сосново-Озёрское - 180 кг говядины;
- ИП ГКФХ Шемелин Г.Ф., Толмачев А.С., с. Сосново-Озёрское - 10 кг фарша;
- ИП ГКФХ Жамбалов Ж.Ж., с. Целинное - 133,2 кг говядины;
- ИП ГКФХ Балданов А.Д., с. Комсомольское - 47,3 кг говядины;
- Цыбиков Г.Г., с. Домна - 76 кг говядины;
- ООО «Дружба» (Жигжитов Ж.Б.), с. Можайка - 97,4 кг говядины;
- ИП Савин П.А., с. Комсомольское - 47,8 кг говядины;
- Норбоев Т.Ц., с. Гонда, Цыренжапов Ч.Ж., с. Сосново-Озёрское - 91,1 кг говядины;
- Урабазаев Б.Н., с. Гунда - 55,9 кг говядины;
- Дашиев Ж.В., с. Телемба - 99 кг фарша.

Из полученного мяса местные жители сделали фарш и упаковали в контейнеры.

- Для наших военнослужащих земляков мы используем всевозможные ресурсы. Жители района поддерживают друг друга, семьи мобилизованных, каждый помогает, чем может. Мы хотим, чтобы горячая традиционная пища согревала и напоминала о доме, где в них верят и ждут, - заявили жители района.

Бурятия спецоперация на Украине Еравнинский район мясо военнослужащие буузы

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