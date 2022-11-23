Его получат учащиеся 5-11 классов
Школьников Иркутска из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, планируют обеспечить бесплатным питанием. Такое право с 1 декабря предоставят учащимся 5-11 классов. Об этом в ходе встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с жёнами мобилизованных граждан заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Накануне данный вопрос рассмотрели на заседании депутатской комиссии. Законопроект рекомендован к принятию городской Думой 24 ноября. Кроме этого, прорабатывается вопрос освобождения таких семей от платы за присмотр и уход в муниципальных детсадах.
– Системную работу по поддержке семей мобилизованных иркутян ведём с конца сентября. Создан муниципальный штаб по оказанию помощи семьям. Ежедневно индивидуально отрабатываются все поступающие вопросы. Представители администрации города, профессиональных сообществ, волонтёры оказывают юридическую, психологическую, медицинскую помощь, содействие в трудоустройстве взрослых и занятости детей, решают бытовые вопросы и многое другое, – подчеркнул Руслан Болотов.
Мэр напомнил, что для адресной отработки возникающих вопросов создан Телеграм-чат «Помощь семьям мобилизованных горожан». Родственники могут напрямую попросить помощь и получить полезную информацию.
Также в ходе общения жёны мобилизованных озвучили проблемные точки, которые требуют консультаций с представителями банковской сферы, пенсионного фонда, военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске школьникам из семей мобилизованных дадут бесплатное питание
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