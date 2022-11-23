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В Бурятии ТОСы Иволгинского района объединились для помощи участникам СВО

В Бурятии ТОСы Иволгинского района объединились для помощи участникам СВО
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Они создали цех по пошиву амуниции для военнослужащих

Участницы ТОС улуса Хойтобэе в Иволгинском районе Бурятии создали цех по пошиву амуниции для военнослужащих из республики, принимающих участие в СВО. У каждой из них есть свои знакомые, родственники, которые мобилизованы, защищают Родину. Тем самым они передают им частичку своего тепла и свою заботу.

- У нас все ТОСы держатся на женских плечах. Наши женщины всегда впереди, активно везде принимают участие. И когда началась мобилизация, мы решили помочь. С 1 октября этого года наши женщины начали активно шить. Начался сбор денежных средств, искали спонсоров, чтобы купить материалы. Многие откликнулись на призыв, кто-то деньгами помогал, кто-то ткани приносил, кто-то приходил и сам шил. Мы приветствовали любого человека. Вот, например, эти шапки – это ручная работа, они сшиты нашими руками. Военнослужащие будут понимать, что они сшиты именно для них. И эта мысль о том, что их не забывают, о них помнят, будет их согревать. Мы хотим, чтобы все наши мужья, братья вернулись живыми и здоровыми, - рассказала Алия Мухамеджанова, председатель ассоциации ТОСов Иволгинского района.

В пошивочном цеху женщины выкраивают и шьют такие необходимые для солдат предметы как «трансформеры», шапки, балаклавы, наколенники, налокотники и прочее.

- Я услышала, что наши женщины собираются работать волонтёрами. Мы тоже пришли, сначала не знали как и что шить. Вот это называется у нас «трансформеры» – это для ребят, чтобы им можно было и сидеть, и лежать. У нас все по отдельности шьётся, и потом вот такой мешочек появляется. Туда мы вкладываем двойным слоем лавсан, чтобы им было тепло. Наши женщины выкраивают шапки, балаклавы, наколенники. Вот этим мы здесь занимаемся, все для блага наших ребят, для наших братьев, мужей, сыновей, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. У меня двоюродные братья, племянники принимают там участие. И таким образом мы помогаем им, вспоминаем о них, чтобы они поскорее вернулись домой. Мы их очень любим и ждём, - добавила Ирина Хайдапова, представитель ТОСа Хойтобэе Иволгинского района.
правительство РБ ТОС Бурятия спецоперация на Украине Иволгинский район

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