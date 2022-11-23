Семьи смогут решить вопросы по мерам социальной поддержки
До конца года в Иркутской области откроют центр социального сопровождения семей участников специальной военной операции. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев рассказал на встрече с жёнами участников СВО. На встрече в городском центре «Патриот» также присутствовали мэр Иркутска Руслан Болотов, представители правительства региона и городской администрации.
Женщины смогли задать интересующие их вопросы по мерам социальной поддержки. Это и расчёт субсидий, выплат, предоставление бесплатного школьного питания, освобождение семей от оплаты за уход и присмотр за детьми в детских садах, обеспечение дровами.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, центр социального сопровождения будет открыт на базе учебно-методического центра развития социального обслуживания, подведомственного министерству социального развития, опеки и попечительства региона, где также действует единый контактный центр 8-800-6-000-000. В центре семьи смогут получить психологическую или юридическую помощь, решить вопросы по мерам социальной поддержки. Обратиться в центр можно будет очно, по телефону или скайпу.
В Иркутской области появится центр соцсопровождения семей участников СВО
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