В Иркутской области появится центр соцсопровождения семей участников СВО

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Семьи смогут решить вопросы по мерам социальной поддержки



До конца года в Иркутской области откроют центр социального сопровождения семей участников специальной военной операции. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев рассказал на встрече с жёнами участников СВО. На встрече в городском центре «Патриот» также присутствовали мэр Иркутска Руслан Болотов, представители правительства региона и городской администрации.



Женщины смогли задать интересующие их вопросы по мерам социальной поддержки. Это и расчёт субсидий, выплат, предоставление бесплатного школьного питания, освобождение семей от оплаты за уход и присмотр за детьми в детских садах, обеспечение дровами.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, центр социального сопровождения будет открыт на базе учебно-методического центра развития социального обслуживания, подведомственного министерству социального развития, опеки и попечительства региона, где также действует единый контактный центр 8-800-6-000-000. В центре семьи смогут получить психологическую или юридическую помощь, решить вопросы по мерам социальной поддержки. Обратиться в центр можно будет очно, по телефону или скайпу.

