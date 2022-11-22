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В собачьем приюте в Улан-Удэ оказались породистые животные

В собачьем приюте в Улан-Удэ оказались породистые животные
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Любой желающий может забрать их себе

В приюте для собак в микрорайоне Медведчиково, который принадлежит организации по отлову ООО «Ананда», сейчас находятся почти две тысячи бездомных животных. Среди них – много породистых собак, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

- Например, у нас живут немецкие овчарки Рада и Зорик. Они очень хорошо поддаются дрессировке. Спокойные и уравновешенные, ориентированы на человека, преданные. Чаще собаки из приюта даже более адаптивны, чем породистые. Жизненный опыт приучил их приспосабливаться, быть гибче и хитрее, – рассказала сотрудница учреждения Наргиз Каримова.

При желании забрать себе можно и щенков, которых ежедневно подкидывают в приют коробками.

- Животные полностью готовы к переезду в новый дом. Все они прошли вакцинацию и кастрацию. Большинство из них бросили нерадивые хозяева или они родились и выросли на улице, – отметил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Выбрать себе питомца по фотографии и задать интересующие вопросы можно в официальных группах приютов «Право на жизнь» (телефон – 8-983-429-33-45), ООО «Ананда» (8-9021-621-999) и ООО ЦАСС (8-902-459-62-99) во «ВКонтакте».

собаки бездомные животные

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