Любой желающий может забрать их себе
В приюте для собак в микрорайоне Медведчиково, который принадлежит организации по отлову ООО «Ананда», сейчас находятся почти две тысячи бездомных животных. Среди них – много породистых собак, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
- Например, у нас живут немецкие овчарки Рада и Зорик. Они очень хорошо поддаются дрессировке. Спокойные и уравновешенные, ориентированы на человека, преданные. Чаще собаки из приюта даже более адаптивны, чем породистые. Жизненный опыт приучил их приспосабливаться, быть гибче и хитрее, – рассказала сотрудница учреждения Наргиз Каримова.
При желании забрать себе можно и щенков, которых ежедневно подкидывают в приют коробками.
- Животные полностью готовы к переезду в новый дом. Все они прошли вакцинацию и кастрацию. Большинство из них бросили нерадивые хозяева или они родились и выросли на улице, – отметил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Выбрать себе питомца по фотографии и задать интересующие вопросы можно в официальных группах приютов «Право на жизнь» (телефон – 8-983-429-33-45), ООО «Ананда» (8-9021-621-999) и ООО ЦАСС (8-902-459-62-99) во «ВКонтакте».
В собачьем приюте в Улан-Удэ оказались породистые животные
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участники конкурсов посоревнуются в исполнении трот-песен
Фестиваль проводится уже в шестой раз
Любой желающий может забрать их себе
Он посоветовал налегать на горячие мясные бульоны и уху
Они пожелали участникам СВО скорее вернуться домой
Народный бурятский танец представили на международном культурном форуме в Питере
Мероприятие пройдет 8 декабря в Национальной библиотеке Бурятии
Жителям республики открывают электронные больничные
Участники обсудили современные практики взаимодействия между государством и религией
В Улан-Удэ утром до -13
В рамках фестиваля состоится мясная ярмарка
Депутаты горсовета передали жалобы жителей города на ремонт, после которого стало только хуже
Гала-концерт фестиваля состоится в последний день ноября
Церемонию провели в Мухоршибирском районе
Участники выполнят желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию