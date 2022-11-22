В собачьем приюте в Улан-Удэ оказались породистые животные

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Любой желающий может забрать их себе



В приюте для собак в микрорайоне Медведчиково, который принадлежит организации по отлову ООО «Ананда», сейчас находятся почти две тысячи бездомных животных. Среди них – много породистых собак, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



- Например, у нас живут немецкие овчарки Рада и Зорик. Они очень хорошо поддаются дрессировке. Спокойные и уравновешенные, ориентированы на человека, преданные. Чаще собаки из приюта даже более адаптивны, чем породистые. Жизненный опыт приучил их приспосабливаться, быть гибче и хитрее, – рассказала сотрудница учреждения Наргиз Каримова.



При желании забрать себе можно и щенков, которых ежедневно подкидывают в приют коробками.



- Животные полностью готовы к переезду в новый дом. Все они прошли вакцинацию и кастрацию. Большинство из них бросили нерадивые хозяева или они родились и выросли на улице, – отметил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Выбрать себе питомца по фотографии и задать интересующие вопросы можно в официальных группах приютов «Право на жизнь» (телефон – 8-983-429-33-45), ООО «Ананда» (8-9021-621-999) и ООО ЦАСС (8-902-459-62-99) во «ВКонтакте».



