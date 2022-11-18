Забайкальцы отправят «Тёплый подарок» участникам СВО

Сбор вещей будет проходить по 24 декабря
Новогодняя благотворительная ярмарка пройдет в Забайкальском крае. Жители региона могут принести тёплые вещи, изготовленные своими руками: носки, варежки, перчатки, шарфы, шапки, жилеты, обувь и другое. В учреждениях культуры установлены специальные ящики для приёма посылок.
- Вещи ручной работы несут особое тепло человеческих рук, домашний уют, которых так не хватает, когда ты далеко от малой родины. Тем более, когда люди не просто уехали из дома, а поехали этот дом защищать. Мы хотим подарить им немного нашей заботы, душевной теплоты, чтобы они знали, что их любят и ждут. Приглашаем всех, кто умеет шить и вязать, присоединиться к этой акции, - рассказали в учебно-методическом центре культуры.
Сбор вещей будет проходить с 15 ноября по 24 декабря во всех муниципальных районах и столице края. Финалом акции станет благотворительная ярмарка, которая пройдёт 24 декабря в Чите. Участники ярмарки смогут продать свои изделия и пожертвовать часть вырученных средств в помощь российским военнослужащим, участвующим в спецоперации, а жители региона могут купить вещи на ярмарке и положить их в специальный ящик сбора.
Все собранные посылки и средства будут переданы в региональное отделение Народного фронта для последующей отправки военнослужащим в рамках проекта «Всё для Победы». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
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