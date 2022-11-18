Жители Бурятии могут поучаствовать в помощи военнослужащим

- На сегодняшний день на счёт «Содействия» поступило уже более 250 млн рублей на помощь нашим ребятам, участвующим в специальной военной операции. С конца сентября при помощи правительства республики, спонсорской помощи и, конечно, помощи жителей республики мы закупили огромное количество обмундирования, от нижнего белья до специальной обуви, «горок», спецоборудования, инструментов, дизельных генераторов, медикаментов и многого другого, - рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.Сейчас формируется очередной груз для отправки бойцам батальона «Байкал». Для 328 бойцов закуплены тёплые костюмы, берцы, резиновые утеплённые сапоги, плащ-палатки, нательное бельё, шапки, балаклавы, теплые перчатки, кофты и другое. Поиском необходимых товаров, подбором поставщиков и заключением договоров занимается АНО «Содействие». Средства на приобретение 328 комплектов выделены из республиканского бюджета.- Совместно с куратором батальона «Байкал» мы отсматриваем товар у разных поставщиков. В первую очередь обращаем внимание на их качество. Если есть необходимость, то тестируем его. Также важно, чтобы у поставщика было необходимое количество и размерный ряд, а также они должны предоставить сертификаты качества. Я считаю, что это не прихоть, а необходимость и гарантия того, что нашим военным будет комфортно и удобно. Некоторые поставщики не проходят по этим условиям. Естественно, предлагаемый ими товар, мы не приобретаем. Наши бойцы должны быть экипированы только качественными вещами. Поэтому, договоры на приобретение товара заключаем только с добросовестными поставщиками, - рассказал Дамдин Болотов.В сборе груза помогают волонтёры «Добродома» и жёны бойцов батальона «Байкал». Бойцы уже передали через своих жён благодарность родной республике за первый гуманитарный груз.- От АНО «Содействие» в первый раз к нам поступило 100 комплектов, полная комплектация – это обувь, тёплая одежда, термобельё, нижнее бельё, спальные мешки, большие рюкзаки на 100 л, коврики. Эти 100 комплектов уже ушли. Сейчас 328 комплектов, здесь уже более широкий список. Сюда ещё входит и хозяйственный инвентарь, лопаты, сапёрные лопаты, лом, инструменты, автомобильные инструменты и т.д.: всё, что мы попросили, начиная от нижнего белья, заканчивая квадрокоптерами, тепловизорами и бронежилетами. Потому что в бою все теряется, и потребность есть всегда. АНО Содействие не только закупает всё, но и доставляет, чтобы наши ребята получили, заключает договоры с транспортными компаниями. Работа огромная и постоянная, знаю, ребята не спят. И мы тоже здесь сменяемся – жёны бойцов, поочередно здесь работаем, - рассказала Ганна Жамсуева, куратор батальона «Байкал».Каждый житель Бурятии сможет поучаствовать в большом деле помощи нашим военнослужащим. Перевод сделать просто – отсканировать куар-код в мобильном банке. Или воспользоваться реквизитами АНО «Содействие».