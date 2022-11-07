В Бурятии три тысячи семей мобилизованных подали заявки на дрова и уголь

Для жителей севера нормативы больше, чем для остальных районов



По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова в республике обеспечивают твёрдым топливом семьи граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а также вступивших в батальон «Байкал». Этой работой занимаются муниципальные власти, агентство лесного хозяйства, министерство соцзащиты, минфин и минприроды, сообщил на брифинге заместитель министра природных ресурсов и экологии Антон Будунов.



- В настоящее время поддержка предоставляется в виде 10 кубометров дров или 3,8 тонн угля на зиму. Конечно, есть градация между северными и несеверными районами. В северных районах норматив обеспечения твёрдым топливом составляет 20 кубометров и 7,62 тонн угля, - уточнил Будунов.



Сейчас в муниципалитеты поступило около трёх тысяч заявок от семей мобилизованных на твердое топливо, уже отгружено топливо более 1000 семьям.



Эта мера поддержка осуществляется в соответствии с утверждёнными нормативами обеспечения дров в Бурятии: 10 кубометров – для районов республики и Улан-Удэ, и 20 кубометров – для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу, в городе Северобайкальск – до 20 кубометров дров.



