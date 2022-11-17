В Бурятии назвали победителей конкурса «Эхэ хэлэн манай баялиг»

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Абсолютными победителями признаны школьники из Бичурского района



11 ноября в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева завершился 47-й конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиций и культуры среди школьников этнической Бурятии.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, абсолютными победителями конкурса стали школьники из села Харлун Бичурского района Бурятии. Преподавателем у победителей является глава села Биликто Жигжитов.



В этом году в числе конкурсных этапов было краеведческое тестирование и сочинение на бурятском языке про озеро Байкал. Также участникам после просмотра мультфильма на родном языке ставилась задача прокомментировать его на бурятском.



Прошёл конкурс и среди юных умельцев-дарханов. Мастера по дереву по схеме, опубликованной в положении конкурса, изготовили конную телегу длиной менее 50 см. Те, кто на «ты» с пластилином, слепили летучую мышь.



Команды-победители конкурса и их наставники выиграли денежные призы в размере 10, 20, 30 тысяч рублей.



Результаты по номинациям



Тест

I – Ксения Н. , Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда сургуули

II- Алина З., Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда сургуули

III – Ринчин Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



«Эрхим санамжа»

I – Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

II – Саран Л., Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда сургуули

III – Света М., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

III – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



Спецприз – Жамса Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм; Соел Н. , Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда сургуули.



«Байгалай намар»

I – Дамдин Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II – Жамбал Ж., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

III – Ирина Н., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули



«Бэлигүүн толи»

I – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

II – Александра Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

III – Номто Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм



«Модон дархан»

I – Радна Ж.,Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II – Булат Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III – Мэргэн В., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм



«Сагаан Дара Эхын магтаал»

I - Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

II - Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III - Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм



«Гар урлал»

I – Сойжина Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

II – Аяна Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III – Номина Н., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм



«Арсан урлал»

I – Александра Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

II – Алина А., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

III – Найжид Д., Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда сургуули



«Хэеэ урлал»

I – Арина Ч., Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда сургуули

II – Адиса Н., Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда сургуули

III – Дарина Г., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



Результаты по общему количеству баллов среди школ (первая десятка)

1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг - 83,6

2. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм - 78,4

3. Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули - 78,2

4. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм - 75,45

5. Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули - 72,5

6. Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули - 69,5

7. Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда сургуули - 69,2

8. Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда сургуули - 61,8

9. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда сургуули - 61,3

10. Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда сургуули - 60,15

