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В Бурятии назвали победителей конкурса «Эхэ хэлэн манай баялиг»

В Бурятии назвали победителей конкурса «Эхэ хэлэн манай баялиг»
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Абсолютными победителями признаны школьники из Бичурского района

11 ноября в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева завершился 47-й конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиций и культуры среди школьников этнической Бурятии.

Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, абсолютными победителями конкурса стали школьники из села Харлун Бичурского района Бурятии. Преподавателем у победителей является глава села Биликто Жигжитов.

В этом году в числе конкурсных этапов было краеведческое тестирование и сочинение на бурятском языке про озеро Байкал. Также участникам после просмотра мультфильма на родном языке ставилась задача прокомментировать его на бурятском.

Прошёл конкурс и среди юных умельцев-дарханов. Мастера по дереву по схеме, опубликованной в положении конкурса, изготовили конную телегу длиной менее 50 см. Те, кто на «ты» с пластилином, слепили летучую мышь.

Команды-победители конкурса и их наставники выиграли денежные призы в размере 10, 20, 30 тысяч рублей.

Результаты по номинациям

Тест
I – Ксения Н. , Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда сургуули
II- Алина З., Улаан-Үдэ хотын 50-дахи дунда сургуули
III – Ринчин Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

«Эрхим санамжа»
I – Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
II – Саран Л., Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда сургуули
III – Света М., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули
III – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Спецприз – Жамса Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм; Соел Н. , Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда сургуули.

«Байгалай намар»
I – Дамдин Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
II – Жамбал Ж., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
III – Ирина Н., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули

«Бэлигүүн толи»
I – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II – Александра Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули
III – Номто Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм

«Модон дархан»
I – Радна Ж.,Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
II – Булат Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III – Мэргэн В., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм

«Сагаан Дара Эхын магтаал»
I - Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули
II - Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III - Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм

«Гар урлал»
I – Сойжина Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
II – Аяна Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III – Номина Н., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм

«Арсан урлал»
I – Александра Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули
II – Алина А., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
III – Найжид Д., Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда сургуули

«Хэеэ урлал»
I – Арина Ч., Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда сургуули
II – Адиса Н., Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда сургуули
III – Дарина Г., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Результаты по общему количеству баллов среди школ (первая десятка)
1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг - 83,6
2. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм - 78,4
3. Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули - 78,2
4. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм - 75,45
5. Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули - 72,5
6. Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули - 69,5
7. Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда сургуули - 69,2
8. Сэлэнгын аймагай Селендүүмын дунда сургуули - 61,8
9. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда сургуули - 61,3
10. Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда сургуули - 60,15
Бурятия конкурс бурятский язык Сангха

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