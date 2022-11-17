Мобилизованные из Бурятии в составе десантно-штурмовой бригады отправились на СВО









Мобилизованный состав десантно-штурмовой бригады отправился из Улан-Удэ на выполнение боевых задач.16 ноября в парадный строй выстроился батальон, сформированный из числа мобилизованных. Бойцы из Бурятии и Якутии прошли предварительную подготовку и боевое слаживание под руководством опытных офицеров, уже участвовавших в специальной военной операции.К бойцам с пожеланиями скорейшего возвращения и успешного выполнения поставленных задач обратилось командование бригады, заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской и священнослужители.- Бурятия участвует в процессе обеспечения бойцов необходимой экипировкой. Все заявки, которые поступают от командования 11 гвардейской десантно-штурмовой бригады в адрес правительства, удовлетворяются. Всё необходимое, конечно, есть в армии, но дополнительная к тому оснащению мы докупаем и поставляем в войска, - сказал Пётр Мордовской.Один из мобилизованных Виктор (позывной Скат) рассказал, что он бывший военный, 19 лет прослуживший в армии. Последние пять лет он был на гражданке, а этой осенью получил повестку. «Без вопросов собрался, пошёл», - рассказал Виктор.