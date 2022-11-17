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Мобилизованные из Бурятии в составе десантно-штурмовой бригады отправились на СВО

Мобилизованные из Бурятии в составе десантно-штурмовой бригады отправились на СВО
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Бойцы из Бурятии и Якутии прошли предварительную подготовку

Мобилизованный состав десантно-штурмовой бригады отправился из Улан-Удэ на выполнение боевых задач.

16 ноября в парадный строй выстроился батальон, сформированный из числа мобилизованных. Бойцы из Бурятии и Якутии прошли предварительную подготовку и боевое слаживание под руководством опытных офицеров, уже участвовавших в специальной военной операции.


К бойцам с пожеланиями скорейшего возвращения и успешного выполнения поставленных задач обратилось командование бригады, заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской и священнослужители.

- Бурятия участвует в процессе обеспечения бойцов необходимой экипировкой. Все заявки, которые поступают от командования 11 гвардейской десантно-штурмовой бригады в адрес правительства, удовлетворяются. Всё необходимое, конечно, есть в армии, но дополнительная к тому оснащению мы докупаем и поставляем в войска, - сказал Пётр Мордовской.

Один из мобилизованных Виктор (позывной Скат) рассказал, что он бывший военный, 19 лет прослуживший в армии. Последние пять лет он был на гражданке, а этой осенью получил повестку. «Без вопросов собрался, пошёл», - рассказал Виктор.


частичная мобилизация спецоперация на Украине

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