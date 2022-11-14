14 ноября

«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей

13 ноября

Популярное

Мобилизованным забайкальцам не будут «дробить» местные выплаты

Мобилизованным забайкальцам не будут «дробить» местные выплаты
Общество,  Фото:pixabay.com
Деньги переведут единым платежом в течение ближайшей недели

Региональные единовременные выплаты участникам СВО в Забайкалье будут полностью профинансированы на этой неделе и перечислены адресатам одним единовременным платежом. Об этом сообщил во время прямого эфира на ГТРК «Чита» 13 ноября первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер.

- Несмотря на бюджетные сложности, выплаты мобилизованным забайкальцам будут профинансированы в полном объёме уже на следующей неделе. «Дробить» на три части, как планировалось ранее, не будем, - уточнил вице-премьер.

Напомним, мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Однако для того, чтобы в условиях существующего краевого бюджета, начать доводить деньги до людей как можно скорее, ранее было принято решение начать выплачивать их равными частями в течение трёх месяцев. К настоящему моменту, по словам Андрея Кефера, найдена возможность провести выплату полной суммы единовременно.

По данным на 11 ноября, первую часть выплат в размере 50 тысяч рублей получили свыше 600 забайкальцев, общая сумма перечисленных пособий – более 33 миллионов рублей. Оставшиеся деньги переведут бойцам одним платежом в течение ближайшей недели, как и остальным мобилизованным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край спецоперация на Украине мобилизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определили чемпионов по футболу среди ветеранов
В Бурятии определили чемпионов по футболу среди ветеранов
Общество, 14.11.2022
Названы победители первенства республики среду ветеранских команд
Мобилизованным забайкальцам не будут «дробить» местные выплаты
Мобилизованным забайкальцам не будут «дробить» местные выплаты
Общество, 14.11.2022
Деньги переведут единым платежом в течение ближайшей недели
Иркутянки победили на первенстве России по кёрлингу
Иркутянки победили на первенстве России по кёрлингу
Общество, 14.11.2022
«Золото» соревнований завоевали спортсменки команды «Комсомолл 1»
В Бурятии наградили мастеров по работе с овчиной
В Бурятии наградили мастеров по работе с овчиной
Общество, 14.11.2022
Определены победители выставки-конкурса «Дулаан шэмэг»
Никита Михалков представил читинцам свой спектакль
Никита Михалков представил читинцам свой спектакль
Общество, 14.11.2022
В Забайкалье завершился фестиваль Олега Лундстрема
Ориентировщицы из Бурятии стали призёрами первенства России
Ориентировщицы из Бурятии стали призёрами первенства России
Общество, 14.11.2022
Спортсменки заняли третье место в спринтерской эстафете
В Иркутске скоро появится крытый ледовый каток
В Иркутске скоро появится крытый ледовый каток
Общество, 14.11.2022
Строительство крытого катка завершится в декабре 2022 года
Безнадзорных коров в Улан-Удэ отправят на «штрафстоянку»
Безнадзорных коров в Улан-Удэ отправят на «штрафстоянку»
Общество, 14.11.2022
Хозяевам свободно гуляющих бурёнок придётся раскошеливаться
В Бурятии за девять месяцев скончались более 40 младенцев
В Бурятии за девять месяцев скончались более 40 младенцев
Общество, 14.11.2022
С начала года в республике зафиксирована естественная убыль населения
Контрактник из Бурятии, решивший стать ветеринаром, отметил 23-летие в Москве
Контрактник из Бурятии, решивший стать ветеринаром, отметил 23-летие в Москве
Общество, 14.11.2022
Он уже несколько месяцев лечится в столичном госпитале
В Улан-Удэ соберутся более 400 сильнейших гиревиков
В Улан-Удэ соберутся более 400 сильнейших гиревиков
Общество, 14.11.2022
Всероссийский турнир на призы прославленного Сергея Леонова должен в этом году побить рекорд по количеству участников
В Улан-Удэ появился проезд Неоновый
В Улан-Удэ появился проезд Неоновый
Общество, 14.11.2022
В столице Бурятии появились три новые улицы и один проезд
В Улан-Удэ набирает обороты реформа общественного транспорта
В Улан-Удэ набирает обороты реформа общественного транспорта
Общество, 14.11.2022
В городе будет запущены новые укороченные маршруты, которые подключат к системе пересадочного тарифа
В Улан-Удэ самовольщики расширяют свои участки
В Улан-Удэ самовольщики расширяют свои участки
Общество, 14.11.2022
Нарушителей понудят в том числе расплатиться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^