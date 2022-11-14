Деньги переведут единым платежом в течение ближайшей недели
Региональные единовременные выплаты участникам СВО в Забайкалье будут полностью профинансированы на этой неделе и перечислены адресатам одним единовременным платежом. Об этом сообщил во время прямого эфира на ГТРК «Чита» 13 ноября первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер.
- Несмотря на бюджетные сложности, выплаты мобилизованным забайкальцам будут профинансированы в полном объёме уже на следующей неделе. «Дробить» на три части, как планировалось ранее, не будем, - уточнил вице-премьер.
Напомним, мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Однако для того, чтобы в условиях существующего краевого бюджета, начать доводить деньги до людей как можно скорее, ранее было принято решение начать выплачивать их равными частями в течение трёх месяцев. К настоящему моменту, по словам Андрея Кефера, найдена возможность провести выплату полной суммы единовременно.
По данным на 11 ноября, первую часть выплат в размере 50 тысяч рублей получили свыше 600 забайкальцев, общая сумма перечисленных пособий – более 33 миллионов рублей. Оставшиеся деньги переведут бойцам одним платежом в течение ближайшей недели, как и остальным мобилизованным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Мобилизованным забайкальцам не будут «дробить» местные выплаты
Общество, Фото:
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