Каждый зритель, купивший билет, внесёт свой вклад
Благотворительный концерт «Во имя жизни» в поддержку участников спецоперации состоится в КДЦ «Заречный» в Улан-Удэ 12 ноября. Каждый зритель, купивший билет за 300 рублей, внесёт свой вклад в помощь военнослужащим.
Все артисты, которые примут участие в концерте, выступят безвозмездно. Также во время концерта будет организован сбор гуманитарной помощи – денег, вещей, медикаментов.
- В малом зале учреждения будет организована ярмарка-продажа. Все вырученные средства будут направлены на дооснащение воинам – участникам спецоперации. И каждый желающий может отправить весточку с малой родины нашим землякам, - сообщили в КДЦ «Заречный».
На концерте зрители увидят выступление муниципального духового оркестра под управлением Ивана Красноперова. На сцене выступят концертная группа гарнизона «Сосновый бор», творческое объединение «Новая волна», театр «Забава», солисты Центра культуры и досуга Улан-Удэ Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Анна Комолова, вокальная группа «Лаккитон», народный ансамбль «Казачий спас» и творческие коллективы КДЦ «Заречный»: народный хор «Подружки», вокальная группа «Амадеус», вокальная студия «Тоника», хореографический ансамбль «Искорки», студия восточного танца «Апсары».
Концерт состоится 12 ноября в 13 часов дня. Возрастное ограничение 0+
Как сообщал «Байкал-Daily», первый крупный благотворительный концерт в поддержку военнослужащих состоялся в Улан-Удэ 8 октября. Учреждения культуры Бурятии подготовили уникальное выступление, вобравшее в себя четыре масштабных проекта сезона. В итоге благодаря концерту-марафону «Нэгэдэе. Мы вместе» было собрано более 1,6 млн рублей.
В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт в поддержку военнослужащих
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