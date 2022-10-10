Горожане купили более трёх тысяч билетов
Стали известны итоги благотворительного концерта-марафона «Нэгэдэе. Мы вместе» в поддержку жителей Бурятии, участвующих в спецоперации. Концерт собрал более 1,6 млн рублей.
- По итогам концерта было продано 3256 билетов и собрано более 1,6 млн рублей. А добровольных пожертвований внесено более 66 тысяч рублей, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», благотворительный концерт (0+) состоялся в ФСК 8 октября. Учреждения культуры Бурятии подготовили уникальный концерт, вобравший в себя четыре масштабных проекта сезона.
В течение четырёх часов перед зрителями выступил Бурятский государственный академический театр оперы и балета с нашумевшим рок-мюзиклом «Бальжан Хатан», прославленный цирк Бурятии показал ставший уже популярным цирковой пластический спектакль «Zam life», а всеми любимые театры национальный «Байкал» и народный «Забава» продемонстрировали свои программы.
В фойе также работала выставка-ярмарка и мастер-классы от Национального музея Бурятии, Иволгинского колледжа традиционных искусств, Национальной культурной автономии эвенков Улан-Удэ, детско-юношеской библиотеки и мастеров по войлоку, украшениям, изделий из стекла, сувенирным куклам. Мастера также перечислили выручку в поддержку военнослужащих.
Артисты и организаторы участвовали в концерте безвозмездно. Сцена и техническое оснащение также были предоставлены в рамках благотворительности.
Все собранные средства от продажи билетов, а также добровольные пожертвования направлены на расчётный счёт автономной некоммерческой организации «Содействие» для поддержки военнослужащих Бурятии.
В Улан-Удэ на концерте в поддержку военнослужащих собрали более 1,6 млн рублей
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