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В Улан-Удэ на концерте в поддержку военнослужащих собрали более 1,6 млн рублей

В Улан-Удэ на концерте в поддержку военнослужащих собрали более 1,6 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане купили более трёх тысяч билетов

Стали известны итоги благотворительного концерта-марафона «Нэгэдэе. Мы вместе» в поддержку жителей Бурятии, участвующих в спецоперации. Концерт собрал более 1,6 млн рублей.

- По итогам концерта было продано 3256 билетов и собрано более 1,6 млн рублей. А добровольных пожертвований внесено более 66 тысяч рублей, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», благотворительный концерт (0+) состоялся в ФСК 8 октября. Учреждения культуры Бурятии подготовили уникальный концерт, вобравший в себя четыре масштабных проекта сезона.

В течение четырёх часов перед зрителями выступил Бурятский государственный академический театр оперы и балета с нашумевшим рок-мюзиклом «Бальжан Хатан», прославленный цирк Бурятии показал ставший уже популярным цирковой пластический спектакль «Zam life», а всеми любимые театры национальный «Байкал» и народный «Забава» продемонстрировали свои программы.

В фойе также работала выставка-ярмарка и мастер-классы от Национального музея Бурятии, Иволгинского колледжа традиционных искусств, Национальной культурной автономии эвенков Улан-Удэ, детско-юношеской библиотеки и мастеров по войлоку, украшениям, изделий из стекла, сувенирным куклам. Мастера также перечислили выручку в поддержку военнослужащих.

Артисты и организаторы участвовали в концерте безвозмездно. Сцена и техническое оснащение также были предоставлены в рамках благотворительности.

Все собранные средства от продажи билетов, а также добровольные пожертвования направлены на расчётный счёт автономной некоммерческой организации «Содействие» для поддержки военнослужащих Бурятии. 
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