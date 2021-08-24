Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии

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Телевышка в Якутске вчера, 23 августа, окрасилась в цвета флага Бурятии – синий, белый, жёлтый. Так Якутия благодарит за помощь в борьбе с лесными пожарами.- Спасибо вам и вашим ребятам, которые не остались в стороне и помогли нам тушить наши пожары. Сегодня вся Якутия знает, что сверкает флаг Бурятии. Мои коллеги, друзья, молодёжь, активисты, все передают большой привет и огромное спасибо, - отмечает жительница Якутска Ирина в социальных сетях.Уже два месяца сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии сражаются с лесными пожарами в Якутии. Сейчас вся группировка сотрудников из Бурятии, а это 60 человек, находятся на двух крупных возгораниях в Мирнинском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Бойцы работают на локализованных пожарах. Площадь одного пожара составляет около 11 тысяч га, второго – более 300 тысяч га. Активного горения нет. Есть незначительные осадки, также температурный фон начинает падать – по ночам замерзает вода, - рассказал инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии Александр Миловидов.По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 24 августа в Якутии идёт борьба с 32 лесными пожарами на площади более 956 тысяч га. На всей территории Якутии продолжает действовать режим ЧС.