В Бурятии шьют флисовые кофты для участников спецоперации





Сегодня крупные предприятия, маленькие ИП, добровольцы и профессионалы объединяются в рамках проекта «За работу», чтобы поддержать военнослужащих. На одном из крупных швейных предприятий Бурятии сверхурочно работает более 30 сотрудников, выполняя спецзаказ.- Нам нужно сшить 2700 толстовок на флисе за три недели. Это большой объём, поэтому мы вынуждены попросить своих сотрудников работать дополнительно еще по два часа ежедневно, — рассказала конструктор Виктория Халмактанова.Толстовки для участников СВО шьют из флисовой ткани. Флис отлично держит тепло и быстро сохнет.- Мы сейчас прошиваем для военных утеплённую куртку, потому что дело идёт к зиме. Я вкладываю в неё частичку своего труда. Мы, женщины в тылу, стараемся поддерживать семьи мобилизованных. Я хочу, чтобы наши дети приехали живыми и здоровыми, больше ничего не надо, — поделилась швея Зоя Власова.Ранее предприятие уже шило для военных толстовки, балаклавы и другие вещи, но эта партия флисовых кофт — самая крупная.