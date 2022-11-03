В Бурятии шьют флисовые кофты для участников спецоперации

Нужно сшить 2700 толстовок за три недели
Сегодня крупные предприятия, маленькие ИП, добровольцы и профессионалы объединяются в рамках проекта «За работу», чтобы поддержать военнослужащих. На одном из крупных швейных предприятий Бурятии сверхурочно работает более 30 сотрудников, выполняя спецзаказ.
- Нам нужно сшить 2700 толстовок на флисе за три недели. Это большой объём, поэтому мы вынуждены попросить своих сотрудников работать дополнительно еще по два часа ежедневно, — рассказала конструктор Виктория Халмактанова.
Толстовки для участников СВО шьют из флисовой ткани. Флис отлично держит тепло и быстро сохнет.
- Мы сейчас прошиваем для военных утеплённую куртку, потому что дело идёт к зиме. Я вкладываю в неё частичку своего труда. Мы, женщины в тылу, стараемся поддерживать семьи мобилизованных. Я хочу, чтобы наши дети приехали живыми и здоровыми, больше ничего не надо, — поделилась швея Зоя Власова.
Ранее предприятие уже шило для военных толстовки, балаклавы и другие вещи, но эта партия флисовых кофт — самая крупная.
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