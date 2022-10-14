Количество рейсов из Бурятии в Монголию увеличится до пяти раз в неделю



В этом сезоне туристическое направление Улан-Удэ - Улан-Батор стало одним из самых востребованных у жителей Бурятии, а также соседних регионов – Иркутской области и Забайкальского края.



Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев отметил в своём телеграм-канале, что новый международный аэропорт Улан-Батора активно развивает свою маршрутную сеть и увеличивает количество рейсов по Азии.



- Авиакомпания «Хунну Эйр», соединяя Улан-Удэ и Улан-Батор, сейчас выполняет четыре рейса в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 1 ноября количество рейсов увеличивается до пяти рейсов в неделю, - написал Дмитрий Гармаев.



Представитель компании «Хунну Эйр» в Улан-Удэ рассказал, что рейсы будут выполняться все дни, кроме пятницы и воскресенья.