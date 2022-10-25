В Улан-Удэ сделан первый шаг к отказу от кондукторов

В новых автобусах в Улан-Удэ установят электронную систему учёта пассажиров. Она позволит в будущем обслуживать пассажиров без кондукторов, сообщили в администрации города.
Сегодня МУП «Городские маршруты» тестирует систему учёта вошедших и вышедших пассажиров на новом автобусе МАЗ, который курсирует по маршруту №31.
Система российского производства работает на основе данных с видеокамер, которые установлены над каждой входной дверью. В автобусе есть компьютер, который в режиме онлайн считает, обрабатывает и передает количество пассажиров в предприятие.
- Изначально мы установили в автобусах три системы учёта пассажиров, работающих по разным принципам. Именно на одной системе производства Казани мы сегодня остановились, она даёт наиболее точные показатели, с небольшим процентом погрешности считает количество пассажиров. Остальные системы, к сожалению, дают достаточно большую погрешность, - рассказал директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.
Система учёта пассажиров - часть будущего проекта по бескондукторной системе провоза пассажиров.
- Для того, чтобы внедрить бескондукторную систему, нужно ещё ввести систему безналичной оплаты, систему контроля льготных категорий пассажиров. Потому что если мы будем знать, сколько на борту пассажиров, но не будем знать, сколько человек имеют право на бесплатный проезд, то смысла в этой системе не будет. Так что предстоит еще много работы, - подчеркнул Алексей Кожевников.
Недавно в Улан-Удэ поступило 20 новых автобусов - 11 автобусов большого класса «Волгабас» и 9 автобусов среднего класса «ПАЗ», они уже работают на линиях.
Всего до конца года в город прибудут 65 автобусов среднего класса и 59 – большого класса. В следующем году поступят ещё 14 больших «Волгабасов». Парк МУП «Городские маршруты» пополнится 138 автобусами.