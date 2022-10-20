В Улан-Удэ предложили ввести бескондукторную систему оплаты проезда

Кондукторы в таком случае будут переквалифицированы в контролёров



Сегодня на заседании Улан-Удэнского городского совета депутатов предложили внедрить электронную систему учёта пассажиров. Она выполняет не только задачу по учёту, но также имеет возможность внедрения безналичной системы продажи билетов. Кондукторов заменят терминалы, с помощью которых пассажиры смогут рассчитываться за проезд картой.



По словам председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Юрия Ткачёва, подобный продукт уже установлен на один новый автобус «Волгабас» в тестовом режиме. Если система будет работать исправно, то в перспективе ожидается полный переход на безналичный способ оплаты.



- Предприниматели из Набережных Челнов бесплатно установили нам на один автобус данный продукт в рамках тестов. Мы сейчас смотрим актуальность его работы, проверяем надёжность. Сам по себе отчёт пассажиропотока выполняет только одну задачу, но в комплексе – это максимальный переход на безналичную форму оплаты, - заявил Ткачёв.



Так, пассажиры будут оплачивать проезд при входе, а кондуктору больше не придётся ходить по салону и взимать плату.



Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов Сергей Бурдиков пояснил, что также такая система позволит пассажирам оплачивать проезд в зависимости от пройденного расстояния.



- Эта длительная такая перспектива. Во многих городах уже внедряется бескондукторный способ оплаты. Это самостоятельная безналичная оплата и система учёта пассажиров. Это очень важно, мы должны понимать, сколько людей ездят на автобусе, где они заходят и выходят для планирования маршрутов. Также автоматический учёт льгот. Кроме того, внедрение дифференцированной стоимости поездки. Если человек короткое расстояние проезжает – он должен платить меньше. Сейчас он, получается, платит за весь маршрут, - дополнил Бурдиков.



При этом кондукторы не лишатся своей работы. Их переквалифицируют в контролёры.



- Кондукторы своей работы точно не лишатся. Система электронного учёта подразумевает штат контролёров вместо кондукторов. Они будут привязаны к одному транспорту. За счёт системы учёта пассажиров выявляются определённое количество «зайцев», особенно в проблемных узлах. Вот там будут работать контролёры. Угрозы для сотрудников городских маршрутов нет, - заверил Сергей Бурдиков.



