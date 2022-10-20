20 октября

19 октября

Популярное

В Улан-Удэ предложили ввести бескондукторную систему оплаты проезда

В Улан-Удэ предложили ввести бескондукторную систему оплаты проезда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кондукторы в таком случае будут переквалифицированы в контролёров

Сегодня на заседании Улан-Удэнского городского совета депутатов предложили внедрить электронную систему учёта пассажиров. Она выполняет не только задачу по учёту, но также имеет возможность внедрения безналичной системы продажи билетов. Кондукторов заменят терминалы, с помощью которых пассажиры смогут рассчитываться за проезд картой.

По словам председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Юрия Ткачёва, подобный продукт уже установлен на один новый автобус «Волгабас» в тестовом режиме. Если система будет работать исправно, то в перспективе ожидается полный переход на безналичный способ оплаты.

- Предприниматели из Набережных Челнов бесплатно установили нам на один автобус данный продукт в рамках тестов. Мы сейчас смотрим актуальность его работы, проверяем надёжность. Сам по себе отчёт пассажиропотока выполняет только одну задачу, но в комплексе – это максимальный переход на безналичную форму оплаты, - заявил Ткачёв.

Так, пассажиры будут оплачивать проезд при входе, а кондуктору больше не придётся ходить по салону и взимать плату.

Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов Сергей Бурдиков пояснил, что также такая система позволит пассажирам оплачивать проезд в зависимости от пройденного расстояния.

- Эта длительная такая перспектива. Во многих городах уже внедряется бескондукторный способ оплаты. Это самостоятельная безналичная оплата и система учёта пассажиров. Это очень важно, мы должны понимать, сколько людей ездят на автобусе, где они заходят и выходят для планирования маршрутов. Также автоматический учёт льгот. Кроме того, внедрение дифференцированной стоимости поездки. Если человек короткое расстояние проезжает – он должен платить меньше. Сейчас он, получается, платит за весь маршрут, - дополнил Бурдиков.

При этом кондукторы не лишатся своей работы. Их переквалифицируют в контролёры.

- Кондукторы своей работы точно не лишатся. Система электронного учёта подразумевает штат контролёров вместо кондукторов. Они будут привязаны к одному транспорту. За счёт системы учёта пассажиров выявляются определённое количество «зайцев», особенно в проблемных узлах. Вот там будут работать контролёры. Угрозы для сотрудников городских маршрутов нет, - заверил Сергей Бурдиков.

ГорсоветУУ общественный транспорт автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ предложили ввести бескондукторную систему оплаты проезда
В Улан-Удэ предложили ввести бескондукторную систему оплаты проезда
Общество, 20.10.2022
Кондукторы в таком случае будут переквалифицированы в контролёров
В Бурятии для молодых сотрудников колонии провели экскурсию
В Бурятии для молодых сотрудников колонии провели экскурсию
Общество, 20.10.2022
Новобранцам рассказали историю учреждения
В Бурятии завершается строительство школы в Орлике
В Бурятии завершается строительство школы в Орлике
Общество, 20.10.2022
Школа находится в самом центре села
В Бурятии рассказали, как выбрать воду в магазине
В Бурятии рассказали, как выбрать воду в магазине
Общество, 20.10.2022
Специалисты рассказали, на что обратить внимание при покупке бутилированной воды
Ноябрь в Бурятии будет немного теплее обычного
Ноябрь в Бурятии будет немного теплее обычного
Общество, 20.10.2022
Осадков ожидается примерно на уровне прошлых лет
В Улан-Удэ трескаются новые дороги
В Улан-Удэ трескаются новые дороги
Общество, 20.10.2022
Нарушения обнаружили сразу на 58 объектах
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
Общество, 20.10.2022
Дмитрия Сидорова мобилизовали 22 сентября
В Улан-Удэ спортшкола открыла набор юных футболистов
В Улан-Удэ спортшкола открыла набор юных футболистов
Общество, 20.10.2022
Набирают как мальчиков, так и девочек
В Братске открыли бесплатные курсы медсестёр
В Братске открыли бесплатные курсы медсестёр
Общество, 20.10.2022
Волонтёров обучают преподаватели медколледжа
В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
В селе Максимиха в Бурятии построили две спортивные площадки
Общество, 20.10.2022
Работы обошлись в восемь миллионов рублей
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Житель Бурятии за нетрезвое вождение поработал метлой
Общество, 20.10.2022
Суд назначил автомобилисту общественные работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^