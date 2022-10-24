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Бурятия закупила ещё два «УАЗа» для участников спецоперации

Бурятия закупила ещё два «УАЗа» для участников спецоперации
Общество,  Фото:из архива, телеграм-канал Алексея Цыденова
Первые машины были уничтожены

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о помощи от бизнесменов и населения, оказываемой военнослужащим.

- На фото в аэропорту Ростова-на-Дону Баир Намдакович Долгоров, успешный бизнесмен, все у него хорошо. Но он не только своими деньгами вкладывается, но и сам лично помогает довезти до передовой мат помощь. Рядом с ним Наталья Ивановна Скосырская, она уже несколько месяцев опекает наших бойцов, батальон «Байкал». В воинских частях её уже называют Мать Бурятия. Бизнес, люди все сплотились. Компания «Титан» 10 млн перечислила в АНО «Содействие» на закупку всего необходимого. И не только они, много кто уже откликнулся, - написал Алексей Цыденов в Telegram-канале.


Также он поделился ещё одной фотографией, сделанной в Москве.

- На втором фото – это встреча в Москве с Александром Гармаевым. Он, наверное, самый активный волонтёр, который обеспечивает доставку помощи прямо на передовую. Мы уже закупали и передавали ему две машины УАЗ (буханки), в том числе для перевозки раненых. К сожалению, машины уничтожены. Сейчас купили еще две, также передаем, - поделился Алексей Цыденов.


Он заключил, что «республика сплочённая».

 

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября сообщалось, что из бюджета Бурятии было выделено почти 300 млн рублей на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. На эти средства для военнослужащих в дополнение к основному обеспечению, выделяемому Минобороны, закупают средства личной гигиены, спецтехнику, обмундирование, одежду и многое другое.


спецоперация на Украине

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