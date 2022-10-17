Бюджет Бурятии выделил на поддержку участников спецоперации почти 300 млн

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В республике продолжают закупать оборудование и технику



На сегодняшний день из бюджета Бурятии было выделено почти 300 млн рублей на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. На эти средства для военнослужащих в дополнение к основному обеспечению, выделяемому Минобороны, закупают средства личной гигиены, спецтехнику, обмундирование, одежду и многое другое.



- Более 30 тысяч единиц одежды и экипировки было закуплено. Медицинские препараты и изделия. Спальные мешки, туристические коврики, резиновые сапоги, комплекты термобелья. Также закупается необходимая техника – это квадрокоптеры, приборы бесшумной стрельбы, планшеты, приборы ночного видения, электронное оборудование, вплоть до блокираторов радиоуправляемых взрывных устройств, постановщиков помех. Достаточно такой широкий спектр. На сегодняшний день более 290 млн рублей из республиканского бюджета на эти цели было направлено. Работа продолжается, и сохраняется некая потребность для обеспечения наших военнослужащих, - сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Закупка происходит по обращениям и при прямом взаимодействии с руководителями командующих частей – 36-й общевойсковой армии и 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.



Также большую помощь оказывают бурятские предприятия из различных сфер деятельности. Предприниматели отрабатывают заявки со стороны командующих войсковых частей по поставкам необходимой амуниции.



- Мы отрабатываем заявки, поступившие от 36-й армии, 11-й ДШБ и батальона «Байкал». Ассортимент очень широкий. Это касается экипировки, специальных средств и бытовых инструментов. По возможности, мы размещаем заказы, то что мы можем делать на наших предприятиях. Так, тёплые носки, куртки разместили на предприятиях «Ажур-Текс» и «Наран». Наши предприниматели в стороне не остаются, отрабатывая заявки необходимой амуниции и специальных средств, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников



Помимо этого, жители Бурятии могут обратиться в ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», оказав любую поддержку нашим военнослужащим, находящихся в зоне боевых действий на Украине.



- На сегодняшний день было собрано более 160 тонн гуманитарной помощи. Кроме этого, проводится работа с ребятами, которые на какое-то время вернулись со СВО. Им предоставляется возможность для занятий на наших спортивных объектах. Проводятся работы с ними по линии министерства здравоохранения Бурятии, через центр восточной медицины, - добавил Иван Козырев.



