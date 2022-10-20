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В Байкал разрешили сливать только стоки, очищенные до дистиллированной воды

В Байкал разрешили сливать только стоки, очищенные до дистиллированной воды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Решение приняло минприроды России

В озеро Байкал разрешили сливать только промышленные стоки, очищенные до уровня дистилированной воды. Минюст зарегистрировал соответствующий приказ о нормативах предельно допустимых воздействий на экосистему озера.

- Минприроды России вводит регулирование и приравнивает стоки практически к дистиллированной воде. Задача – сохранить жемчужину России и крупнейший источник пресной питьевой воды, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов.

Согласно документу, содержание железа в стоках не должно превышать 0,005 мг/дм3, свинца – 0,0001 мг/дм3, ртути - 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже требований СанПиНа к питьевой воде: по железу – 60 раз, по свинцу – 50, а по ртути – в 20 раз.

Такие «заградительные» цифры предложили учёные. Проект приказа несколько недель проходил обсуждения с участием различных представителей отрасли.

- Корректировка параметров вредных веществ сделана для того чтобы можно было проводить исследования, измерять и фиксировать эти вещества. Прямой сброс стоков в озеро запрещён. К тому же указанных параметров невозможно достичь производству, - отметили в министерстве.

Здесь подчеркнули, что на сегодня на Байкале нет промышленных предприятий, как и промышленных очистных, поэтому требования к ним установлены на сверхвысоком уровне.

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» строят три очистных сооружения, в этом году они будут введены в эксплуатацию. С 2022 года началась реконструкция очистных в Улан-Удэ, а с 2023 года запланирована реконструкция очистных Северобайкальске. Кроме того, до конца 2022 года будут ликвидированы девять свалок в национальных парках, которые находятся недалеко от озера.

Байкал экология

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