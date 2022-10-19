Военный медик из Бурятии с начала спецоперации спас более 150 бойцов

Владислав сейчас проходит реабилитацию после полученного ранения



Молодой военный медик из Бурятии Владислав Мархакшинов в составе своего подразделения участвовал в спецоперации с самого её начала. Летом получил ранение и сейчас проходит реабилитацию в Москве. Рядом находятся родители.



Владислав спас более 150 человек. Сам скромно называет это «выполнением профессиональных задач». И такие медики за лентой – на вес золота.



- Из нашей бригады почти всех фельдшеров ранило, остался я один, и поэтому присоединился к медвзводу. Там мы с моим экипажем: водитель-механик, санитар и я, вывозили и привозили раненых в медицинский отряд специального назначения. Историй очень много, каждый день происходили какие-то события. Как из-под артобстрела вытаскивали и вывозили людей, по 7-12 человек за раз, ночью тоже приходилось, - вспоминает Влад.



Раненые всегда были благодарны. Говорили добрые слова, но один случай с одним из бойцов ЧВК Владислав сам вспоминает с большой благодарностью.



- Порадовал один случай. Как раз это было во время артобстрела, снаряды ложились в метрах 20-30 от нас. Он был ранен, и я оказал ему помощь. Я был без каски, просто времени не было надеть, и он, глядя на меня, во время оказания помощи снял с себя каску и надел её на меня со словами: «Держи братан, тебе это нужнее». Я был тронут. А у него шлем был навороченный, крутой, можно сказать, и в бригаде я был один такой, - улыбается Влад.



С некоторыми из спасённых ребят Владислав поддерживает общение до сих пор.



- С некоторыми общаюсь, половину из всего списка я даже не знаю, были люди из других бригад. А из моей бригады многие после выздоровления и реабилитации уехали обратно за ленту, надеюсь, с ними всё будет хорошо, - говорит Владислав.

