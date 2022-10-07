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Паралимпийцы Бурятии завоевали вторую медаль Летних Игр

Паралимпийцы Бурятии завоевали вторую медаль Летних Игр
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Александр Халтагаров выиграл золотую медаль по шашкам

В Сочи проходят международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Новоиспеченный чемпион мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения из Бурятии Александр Халтагаров досрочно выиграл золотую медаль игр в классической программе. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Напомним, что ранее легкоатлет из Бурятии Баясхалан Будаев завоевал серебряную медаль «Летних Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

По информации пресс-службы министерства спорта Иркутской области, спортсмены области также завоевали золотую и бронзовую медали на соревнованиях по лёгкой атлетике. Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр XVI Паралимпийских игр в Токио Роман Тарасов одержал победу в беге на дистанции 100 метров по спорту слепых. Его результат составил 11,00. Кандидат в мастера спорта Эдуард Сорокин занял третье место в метании копья по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Результат спортсмена – 22,98. 
Бурятия параспорт шашки Паралимпийские игры легкая атлетика спорт Иркутская область

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