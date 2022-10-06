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Легкоатлет из Бурятии стал призёром Летних Игр Паралимпийцев

Легкоатлет из Бурятии стал призёром Летних Игр Паралимпийцев
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В копилке параспортсменов республики появилась серебряная награда

Легкоатлет из Бурятии Баясхалан Будаев завоевал серебряную медаль международных комплексных спортивных соревнований «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Напомним, что Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят в Сочи с 3 по 9 октября. В соревнованиях принимают участие команды из 10 зарубежных стран и 78 субъектов нашей страны. Всего будет разыграно 436 комплектов наград в 9 летних видах спорта. 
Бурятия параспорт Паралимпийские игры легкая атлетика спорт

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