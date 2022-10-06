Легкоатлет из Бурятии стал призёром Летних Игр Паралимпийцев

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В копилке параспортсменов республики появилась серебряная награда



Легкоатлет из Бурятии Баясхалан Будаев завоевал серебряную медаль международных комплексных спортивных соревнований «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Напомним, что Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят в Сочи с 3 по 9 октября. В соревнованиях принимают участие команды из 10 зарубежных стран и 78 субъектов нашей страны. Всего будет разыграно 436 комплектов наград в 9 летних видах спорта.

