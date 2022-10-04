Соревнования проходили в Кабанском районе
В минувшее воскресенье, 2 октября, в Кабанском районе Бурятии прошло первенство республики по дзюдо. За звание лучших сразились более 190 спортсменов со всего региона. Спортсмены выступали в двух возрастных категориях в 18 весовых категориях.
Пальма первенства в этом году среди спортсменов в возрасте до 18 лет принадлежала СШОР «Иппон». У дзюдоистов до 21 года отличился СК «Кодокан» городского дворца детского юношеского творчества Улан-Удэ.
Напомним, что уже через две недели столица Бурятии примет первенство Дальневосточного федерального округа. А пока сборная республики усиленно проводит тренировочный процесс, сообщает министерство спорта РБ.
В Бурятии завершилось первенство по дзюдо
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она названа одним из лучших руководителей учреждения социальной сферы
Соревнования завершатся 7 октября
Вход для гостей и зрителей свободный
Представитель Кабанского района вошёл в десятку лучших «Мастеров года»
В республике состоялся конкурс красоты среди женщин старше 55 лет
В Улан-Удэ прошёл чемпионат органов безопасности и правопорядка
Представительница Иволгинского района стала призёром в номинации «Лучшая конская упряжь и шорные изделия»
По факту нанесения ущерба водным биоресурсам возбуждено уголовное дело
В честь события в Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности республики
Спортсмены республики приняли участие в кубке маршала Покрышкина
Созданный штаб рассмотрит проблемные вопросы в семьях мобилизованных и военнослужащих
Назначен новый худрук Русского драмтеатра имени Бестужева
Баир Ринчинов завоевал бронзовую медаль соревнований
В столице области проводится выставка-форум «Православная Русь»
Корпус будет рассчитан на 250 учеников