В Бурятии завершилось первенство по дзюдо

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили в Кабанском районе



В минувшее воскресенье, 2 октября, в Кабанском районе Бурятии прошло первенство республики по дзюдо. За звание лучших сразились более 190 спортсменов со всего региона. Спортсмены выступали в двух возрастных категориях в 18 весовых категориях.



Пальма первенства в этом году среди спортсменов в возрасте до 18 лет принадлежала СШОР «Иппон». У дзюдоистов до 21 года отличился СК «Кодокан» городского дворца детского юношеского творчества Улан-Удэ.



Напомним, что уже через две недели столица Бурятии примет первенство Дальневосточного федерального округа. А пока сборная республики усиленно проводит тренировочный процесс, сообщает министерство спорта РБ.

