Рыбакам-любителям разрешили ловить байкальского омуля

Ловля разрешена на определённых рыболовных участках



Минсельхоз России утвердил обновлённые правила вылова байкальского омуля, согласно которым любительский лов омуля на удочку разрешён в определённые сроки и в установленных правилами местах. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.



Теперь рыболовы-любители смогут ловить байкальского омуля согласно указанным в поправке периодам. В документе перечислены рыболовные участки: Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский, Селенгинский, Маломорский и Южно-Байкальский с разрешённым временным периодом. На одних участках любительский лов на удочку разрешён с начала февраля, до распаления льда, на других — в летний период.



Указан также и промысловый размер байкальского омуля — не менее 20 см.



Запрет на коммерческий вылов сохраняется.



Промысел байкальского омуля закрыт с 1 октября 2017 года. Установлены ограничения для любительского и традиционного рыболовства в связи с истощениям запасов эндемика.

