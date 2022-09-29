Ловля разрешена на определённых рыболовных участках
Минсельхоз России утвердил обновлённые правила вылова байкальского омуля, согласно которым любительский лов омуля на удочку разрешён в определённые сроки и в установленных правилами местах. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.
Теперь рыболовы-любители смогут ловить байкальского омуля согласно указанным в поправке периодам. В документе перечислены рыболовные участки: Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский, Селенгинский, Маломорский и Южно-Байкальский с разрешённым временным периодом. На одних участках любительский лов на удочку разрешён с начала февраля, до распаления льда, на других — в летний период.
Указан также и промысловый размер байкальского омуля — не менее 20 см.
Запрет на коммерческий вылов сохраняется.
Промысел байкальского омуля закрыт с 1 октября 2017 года. Установлены ограничения для любительского и традиционного рыболовства в связи с истощениям запасов эндемика.
Рыбакам-любителям разрешили ловить байкальского омуля
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