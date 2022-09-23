В Улан-Удэ прошёл митинг в поддержку начавшихся референдумов

Митинг-концерт состоялся на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В пятницу, 23 сентября, на главной площади Улан-Удэ прошел большой митинг-концерт в поддержку начавшихся сегодня референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в поддержку военнослужащих Бурятии.
- Мы с вами живём в судьбоносное время, время, когда меняется история, когда наша страна стоит у порога будущего. Будущего разного. Будущего, которое мы строим, и мы видим, или будущего, которое нам навязывают, давят и пытаются уничтожить. Сегодня на Украине решается судьба. Сегодня начат референдум Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской республик. Эти республики голосуют за вступление в Россию, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Помимо главы Бурятии, со своей речью на сцену вышел член Бурятского совета ветеранов, бывший узник фашистских концлагерей Леонид Синегрибов.
- Фашизм снова поднял голову. Живучесть русофобии оказалась очень опасна. Тогда в победном 45-м году никто не думал, что надо строго осудить русофобию и геноцид единого советского-русского народа. Далеко не все факты звериного шовинизма и необузданной агрессии в отношении России и русских людей были осуждены Нюрнбергом. На этой основе уже в первые годы после войны остались целые группы бандеровцев, власовцев, лесных братьев, они продолжали своё кровавое дело, вновь убивали участников войны, учителей, писателей, комсомольцев, сжигали больницы и сёла, - сказал Леонид Кириллович.
Кроме этого, состоялась видеосвязь с жителями Старобешевского района ДНР, над которыми Республика Бурятия взяла шефство. Они выразили надежды на присоединение к России, сказав о том, что ДНР уже давно живёт как Россия, а референдум – логическое завершение того, что было начато в 2014 году.
- За восемь лет мы убедились в преступности киевского режима, и другого выхода, другого братского народа как Россия, жители Донбасса не знают, - обратилась к жителям Бурятии жительница Старобешевского района.
В Улан-Удэ прошёл митинг в поддержку начавшихся референдумов
Общество, Фото:
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