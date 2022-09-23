Мобилизованных по ошибке жителей Бурятии отпустили домой

Повестки ошибочно получали многодетные отцы и никогда не служившие в армии мужчины
Накануне, 22 сентября, повестки по частичной мобилизации в Бурятии получали в том числе мужчины, которые никогда не проходили срочную службу. Также стал резонансным случай, когда забрали улан-удэнца – отца пятерых несовершеннолетних детей.
Глава Бурятии Алексей Цыденов признал возникшие ошибки с вручением повесток. Он заверил, что не служившие в армии мужчины, а также отцы четверых и более детей не подлежат частичной мобилизации. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
- Много вопросов по призыву не служивших или многодетных. Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные - четыре и более несовершеннолетних детей, также не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра 70 таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами, - сообщил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии уточнил, что на республиканской призывной комиссии «обратили внимание ответственных лиц на более внимательное оформление повесток».
- Если кого-то призвали, как вам кажется, по ошибке, можно задать вопрос по единому номеру 122. 23 сентября с 10 часов утра по данному номеру начнёт работать колл-центр по мобилизации. Стойкости всем! – заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Минобороны России официально разъяснило, как будет проходить частичная мобилизация. По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55. В первую очередь будут призываться те, кто необходим для выполнения задач — это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
Как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности.
В соответствии с законом не будут призываться: работники предприятий оборонной промышленности (у них бронь); признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
Мобилизованных по ошибке жителей Бурятии отпустили домой
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