Минобороны разъяснило порядок призыва по частичной мобилизации

Мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет и офицеры до 55
Минобороны России разъяснило, как будет проходить частичная мобилизация. По закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55.
РИА Новости передаёт разъяснения Минобороны:
- будут призываться те, кто необходим для выполнения задач — это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители;
- как таковой очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности;
- количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей;
- один из основных факторов — наличие боевого опыта;
- будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты;
- по закону подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55.
В Минобороны отметили, что есть должности, которые могут замещаться женщинами, с соответствующими военно-учетными специальностями, например, медработник, но потребность в таких специалистах минимальная.
В соответствии с законом не будут призываться:
- забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
- признанные временно не годными по состоянию здоровья;
- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
- те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».
Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.
Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва каждому региону определено отдельное мобилизационное задание — оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.
Те, кто постоянно живёт вне России и не состоит на воинском учёте, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учёте, могут быть призваны.
Минобороны разъяснило порядок призыва по частичной мобилизации
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