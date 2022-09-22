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С мобилизованными из Бурятии проведут боевое слаживание

С мобилизованными из Бурятии проведут боевое слаживание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуацию прокомментировал военный комиссар Бурятии

Жителей Бурятии, которые попали под частичную мобилизацию, перед отправкой на боевые задачи ждёт боевое слаживание. Об этом сегодня сообщил военный комиссар Бурятии Александр Трубников.

По его словам, «только после полной готовности и подготовки военнослужащие будут направляться на выполнение боевой задачи».

- После формирования подразделений, с ними (с мобилизованными – ред.) будет проведено боевое слаживание, прежде чем приступить к выполнению боевой задачи. Оно будет проводиться в зависимости от должности, от наличия военно-учётной специальности по указанию командиров, которые будут формировать подразделения. И только после полной готовности и подготовки, приобретения определённых навыков, военнослужащие будут направляться на выполнение боевой задачи, - сообщил военный комиссар Бурятии.

Ранее стало известно, что повестки, врученные до 18 часов 21 сентября, аннулированы.

- Ранее были спланированы к проведению проверочные сборы, которые планировалось начинать с 26 сентября, и повестки на тренировочные сборы были вручены гражданам. На сегодняшний день с учётом объявления частичной мобилизации на территории РФ данные повестки считаются недействительными. Все остальные повестки, выданные военным комиссариатом, со сроками явки не от 26 сентября является действительными, - заявил начальник мобилизационного отдела Военного комиссариата Бурятии Николай Капинос.

Он также объяснил, чем объявленная Путиным частичная мобилизация отличается от общей.

- Она отличается тем, что вводится ограничение по количеству мобилизационных ресурсов, которые подлежат призыву. В соответствии с указом президента РФ у нас определённое количество граждан подлежит призыву по мобилизации, - отметил Hикoлaй Kaпинoc.

21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили с обращениями к россиянам. В ходе выступлений Путин объявил частичную мобилизацию. Шойгу сообщил, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек.


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