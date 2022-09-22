Глава Бурятии: «Призывные повестки стали выдавать 21 сентября после 20.00»

Алексей Цыденов обратился к землякам в связи с объявленной частичной мобилизацией



Повестки, которые были вручены жителям Бурятии до 18 часов 21 сентября, аннулированы. Призывными повестками считаются те, что стали выдавать после 20 часов 21 сентября. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём обращении, которое разместил в соцсетях. Приводим его полностью:



«Дорогие земляки. Президентом объявлена частичная мобилизация. Это значит, что призыв в армию будет уже не только добровольцев, но и в рамках мобилизационного задания. Пусть частичный, сокращённый, но для тех, кому придет повестка, вполне реальный призыв.



Хочу особо подчеркнуть, что с прошлой недели и до сегодня, т.е. до 21 сентября до 18-00 включительно, вручались повестки для явки в военкоматы, это были не «призывные» повестки – эти повестки НЕ СВЯЗАНЫ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ. С их помощью ведется учет сведений о резерве и его составе, проводится учеба и подготовка. И сегодня решением республиканской призывной комиссии эти повестки аннулированы.



Повестки, СВЯЗАННЫЕ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ, стали выдавать только 21 сентября после 20-00 (время местное). В них указано время прибытия на сборные пункты 6.00, 8.00 или 9 часов утра 22 сентября. И это уже призывные повестки.



Я, наверное, должен сейчас говорить какие-то убедительные слова. Но мне кажется, все уже и так всё понимают. Нам по-настоящему объявили войну! США и Европа вырастили в Украине врагов, яро ненавидящих Россию, и поставили нас перед выбором или мы, или они. И сейчас весь коллективный запад, весь его промышленный и финансовый потенциал, направлен на вооружение Украины, сбор наемников с целью ослабления и разгрома нашей страны в военном плане и дальнейшее уничтожение уже экономически до полного развала. Сейчас момент истины! Или мы выживем, или нет. К сожалению, нет промежуточных решений. В ближайшее время пройдут референдумы на освобожденных территориях и на этой земле уже не будет выращиваемой западом ненависти и угрозы нашей стране, нашей родине.



Сегодня была моя инаугурация, сегодня день рождения моего младшего сына и сегодня объявлена частичная мобилизация.



Ответственность перед народом Бурятии, ответственность перед своими детьми, ответственность перед страной.



Безусловно победа в специальной военной операции – это главное. Нужна победа быстрая и по возможности без потерь, чтобы все наши воины вернулись домой. Но нам надо победить. А для этого нужны силы, нужна воля, нужны настоящие герои - те, кто возьмет в руки оружие и встанет на защиту!



И пусть Бог хранит наших воинов, пусть даст душевных сил их близким.



По-человечески, по-мужски сложно писать такие слова, когда сам сидишь не в окопе. Есть «миллион» оправданий, почему сам не на передовой, какие-то, наверное, даже обоснованные и объективные, но всё же…



Сделаю всё чтоб те, кто встанет в строй, чувствовали себя уверенно, что за их близкими присмотрят, что республика рядом и при необходимости всегда поддержит.



Сил всем, стойкости и решительности. У нас нет иного пути. Только вера и только победа!»





