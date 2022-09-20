Обратиться также могут близкие военнослужащих
В Бурятии уже почти месяц действует горячая линия для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также их близких. По всем вопросам можно обратиться по телефону 37-93-00.
- Линия была открыта 22 августа для консультирования по вопросам оказания мер социальной поддержки (выплаты семьям с детьми, предоставление помощи на основе социального контракта и др., социальное обслуживание), а также получения дошкольного образования и профессионального образования, юридических консультаций, круглогодичного отдыха и оздоровления детей, психологического сопровождения, решения бытовых вопросов и т.д., - пояснили в минсоцзащиты Бурятии.
За это время поступило более 250 звонков. Отмечается, что все вопросы оперативно отрабатываются с уполномоченными ведомствами и военными комиссариатами. Так, на сегодня в работе находятся шесть обращений.
Как сообщал «Байкал-Daily», также полная информация о всех мерах поддержки собрана в чат-боте «Помощь участникам СВО и их семьям» в Telegram. Чат-бот запустили в первой половине сентября.
В Бурятии работает горячая линия для участников спецоперации
Общество, Фото:
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