Там можно получить информацию о полагающейся социальной поддержке
В мессенджере Telegram начал работу чат-бот «Помощь участникам специальной военной операции и их семьям». Жители Бурятии, в том числе военнослужащие и члены их семей, могут получить информацию о полагающихся им социальных гарантиях и мерах государственной поддержки.
Разработчиком чат-бота выступило правительство Бурятии совместно с Центром управления регионом. Основная идея – агрегация полезной и официальной информации, касающейся военнослужащих и членов их семей.
Бот помогает ответить на вопросы - как оформить удостоверение ветерана боевых действий, социальные выплаты при получении ранения, где получить квалифицированную медицинскую или психологическую поддержку, а также какие документы необходимы для получения членами семей мер поддержки.
В чат-боте можно найти полезные контакты минсоцзащиты Бурятии, минздрава Бурятии и регионального Отделения Пенсионного фонда.
Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке: https://t.me/Veteran_03bot
В Бурятии заработал чат-бот для участников спецоперации и их близких
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Егор Телетнев был уроженцем Кяхты
Там можно получить информацию о полагающейся социальной поддержке
Тротуары заасфальтировали только этим летом
Акция прошла под девизом «#трезвыерулят»
Почта расширила перечень предоставляемых услуг
Алексей Башлеев погиб при вооружённом нападении на приёмный пункт по заготовке леса
Нехватку водителей ранее подтверждал глава Бурятии
Люки либо провалились, либо выступают
Летальных исходов за сутки не произошло
В партии «Единая Россия» подвели предварительные итоги голосования, которое прошло 9-11 сентября
Суд обязал райадминистрацию решить эту проблему до конца года
В дело вмешалась прокуратура
В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер поэта Есугея Сындуева
Подношения божествам поднесут на острове Комсомольский
Максимальная температура воздуха составит +21 градус