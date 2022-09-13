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В Бурятии заработал чат-бот для участников спецоперации и их близких

В Бурятии заработал чат-бот для участников спецоперации и их близких
Общество, 
Там можно получить информацию о полагающейся социальной поддержке

В мессенджере Telegram начал работу чат-бот «Помощь участникам специальной военной операции и их семьям». Жители Бурятии, в том числе военнослужащие и члены их семей, могут получить информацию о полагающихся им социальных гарантиях и мерах государственной поддержки.

Разработчиком чат-бота выступило правительство Бурятии совместно с Центром управления регионом. Основная идея – агрегация полезной и официальной информации, касающейся военнослужащих и членов их семей.

Бот помогает ответить на вопросы - как оформить удостоверение ветерана боевых действий, социальные выплаты при получении ранения, где получить квалифицированную медицинскую или психологическую поддержку, а также какие документы необходимы для получения членами семей мер поддержки.

В чат-боте можно найти полезные контакты минсоцзащиты Бурятии, минздрава Бурятии и регионального Отделения Пенсионного фонда.

Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке: https://t.me/Veteran_03bot
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