В Бурятии продолжается набор в именной батальон «Байкал»









Ранее



Ранее сообщалось , что на сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения «Байкал». Однако потребность в военнослужащих для полного формирования подразделения остаётся.

В Бурятии продолжается набор добровольцев – военнослужащих по контракту – в именное подразделение «Байкал».- Смогли тогда - сможем сейчас! Наши деды отстояли мир и избавили его от фашизма. Наши браться сегодня бьются за наше будущее. Будем достойны подвига наших предков. Пришло время настоящих мужчин. Записывайся добровольцем в именной батальон «Байкал»: обращайся в военкоматы или МФЦ и к главе сельского поселения, - призывают организаторы.