В Бурятии продолжается набор в именной батальон «Байкал»

«Пришло время настоящих мужчин», - призывают жителей республики
В Бурятии продолжается набор добровольцев – военнослужащих по контракту – в именное подразделение «Байкал».
- Смогли тогда - сможем сейчас! Наши деды отстояли мир и избавили его от фашизма. Наши браться сегодня бьются за наше будущее. Будем достойны подвига наших предков. Пришло время настоящих мужчин. Записывайся добровольцем в именной батальон «Байкал»: обращайся в военкоматы или МФЦ и к главе сельского поселения, - призывают организаторы.
Ранее сообщалось
, что на сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения «Байкал». Однако потребность в военнослужащих для полного формирования подразделения остаётся.
«Пришло время настоящих мужчин», - призывают жителей республики
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