Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в России

В Московской области проходит всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2022».
В конкурсе за звание лучшего сражаются 25 сотрудников лесной охраны из разных регионов России и Республики Беларусь. Бурятию представляет победитель республиканского этапа конкурса «Лучший лесной пожарный», инструктор парашютно-пожарной группы Забайкальской базы авиационной охраны лесов Виктор Филиппов.
- Он работает в лесном хозяйстве пять лет, за его плечами несчётное количество спусков и прыжков с парашютом к труднодоступным местам тушения пожаров. За время работы он принимал участие в тушении более 200 лесных пожаров, в том числе помогал тушить пожары в Якутии и Красноярском крае. Виктор участвовал в ликвидации самого сложного вида пожара - верхового, в труднодоступных местах, где доставка техники невозможна, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Этап по физической подготовке и спортивному ориентированию уже завершился. Хороший результат Виктора отметило жюри.
- Я пробежал лучше прошлогоднего результата. Самое сложное в этом этапе – это бежать после всех упражнений, ноги забились, их почти не чувствую, но до финиша добрался. Дома (на региональном этапе в Бурятии – прим.), конечно, было попроще, там поддержка была, а здесь я один, - поделился Виктор.
видео ФБУ «Авиалесоохрана»
Впереди конкурсантов ждут ещё два этапа - спортивное многоборье (отжимание, подтягивание) с бегом с полным ранцевым лесным огнетушителем по пересеченной местности, а также преодоление лесопожарной полосы препятствий. Участникам предстоит продемонстрировать навыки владения основным лесопожарным оборудованием – ранцевым лесным огнетушителем, бензопилой и мотопомпой.
В прошлом году Виктор Филиппов попал в десятку лучших лесных пожарных России.
Справка:
Борьба с лесными пожарами радикально отличается от борьбы с пожарами в зданиях и строениях. Поэтому для борьбы с лесными пожарами в нашей стране, лесной фонд которой превышает 1 млрд 100 млн га, созданы и работают профессиональные лесопожарные службы – Авиалесоохрана и лесные пожарные станции.
Работа парашютистов-десантников Авиалесоохраны и работников лесных пожарных станций относится к IV – наивысшему по вредности и опасности классу условий труда, что сопоставимо с работой шахтёров или службой на подводных лодках.
В 2022 году в лесном фонде в Бурятии ликвидировано более 290 лесных пожаров.
В прошлом году Виктор Филиппов попал в десятку лучших лесных пожарных России.
Справка:
Борьба с лесными пожарами радикально отличается от борьбы с пожарами в зданиях и строениях. Поэтому для борьбы с лесными пожарами в нашей стране, лесной фонд которой превышает 1 млрд 100 млн га, созданы и работают профессиональные лесопожарные службы – Авиалесоохрана и лесные пожарные станции.
Работа парашютистов-десантников Авиалесоохраны и работников лесных пожарных станций относится к IV – наивысшему по вредности и опасности классу условий труда, что сопоставимо с работой шахтёров или службой на подводных лодках.
В 2022 году в лесном фонде в Бурятии ликвидировано более 290 лесных пожаров.