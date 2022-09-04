По окончании экспедиции ребята были награждены благодарственными письмами и памятными подарками
С 21 по 31 августа на базе Байкальского заповедника занимались научно-исследовательской деятельностью 9 ребят из Екатеринбурга.
Согласно договору о сотрудничестве между Байкальским заповедником и Уральским государственным лесотехническим университетом, студенты и аспиранты на протяжении 10 дней проводили комплексное обследование пихтовых насаждений вдоль реки Осиновки для экологического мониторинга в области химии, лесоведения и энтомологии.
Такая возможность появилась благодаря различной специализации молодых учёных (химики, экологи, лесоведы и т.д.) и их постоянному контакту с научными руководителями, специалистами в данной области.
- Многие ребята видели изменение зональности леса с высотой только в учебниках и на картинках, вживую же оказалось гораздо интереснее и увлекательнее. Студенты приобрели для себя бесценный опыт работы в заповеднике, так как расположение хребта на его территории и специфический микроклимат создают неповторимую флору и фауну, - отметили в заповеднике.
- Байкал – одно из самых удивительных мест Сибири. Наш долг – бережно заботиться и сохранять природу Байкала. Все ребята благодарны сотрудникам заповедника за проведённые экскурсии по экологическим тропам, к водопаду и на станцию кольцевания птиц «Байкальская». Надеемся на продолжение сотрудничества в области научных исследований и экологического образования! – делится своими впечатлениями Александра Ананьина.
По окончании экспедиции ребята были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.
Студенты из Екатеринбурга побывали с экспедицией в Байкальском заповеднике
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