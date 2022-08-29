В Улан-Удэ ищут семью для карликового кота



Кота нашли на территории детского интерната. Прежним хозяевам, вероятно, не понравилось особенность котика, и его попросту подбросили к дверям учреждения. Однако синдром карликовости, объясняют волонтёры, никак не мешают Васильку и не влияет на здоровье.



- Это маленький серьёзный мужчина, который любит спать, уткнувшись в миску с едой. Маленький, серьёзный, ленивый мужчина. Зачем далеко отходить от еды, правда?! Василёк немного поправился (много) и по нему не видно, что он отличается от других котиков, - отмечают в «Собаке счастья».







Предлагая Василька потенциальным владельцам, зооволонтёры шутят о его преимуществах: «У вас есть уникальная возможность, взять кота, который до старости будет котёночком. Ему примерно 1,5 года, он кастрирован, будет вакцинирован. И у него огромное количество плюсов: маленький кот, немного ест (не уверены); с него сыпется меньше шерсти, правда, это чисто гипотетически; легче будет стянуть одеяло у него; меньше места занимает в кровати».



Контакты для связи будущие владельцы могут взять в группе фонда «Собака счастья» в социальной сети «Вконтакте».







В Улан-Удэ волонтёры из фонда защиты животных «Собака счастья» ищут хозяев для кота Василька, у которого синдром карликовости.«Он самый обычный кот, нежный, ласковый, в меру игривый, но с изюминкой. Ладно, с двумя изюминками. В общем, это небольшой кексик начинённый изюминками», - так начали свой рассказ о коте в фонде.