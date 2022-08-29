В Улан-Удэ днём до +19 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике: переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом, днём преимущественно без осадков, вечером по северному Прибайкалью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу до -2, днём +16, +21, местами +11, +16.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +17, +19.



