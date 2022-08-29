По республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике: переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом, днём преимущественно без осадков, вечером по северному Прибайкалью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу до -2, днём +16, +21, местами +11, +16.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +17, +19.
В Улан-Удэ днём до +19 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Хищение произошло в торговом центре
Выезд стал очередным в рамках акции «Сохраним леса Байкала»
Стоимость работ на этом объекте составила свыше 9,5 млн рублей
На место выезжали спасатели
Жигжит Баясхаланов создаст скульптуру из мрамора
Соревнования завершились 27 августа
В регионе действует особый противопожарный режим
Преступление произошло в 2007 году
Это детская площадка и универсальная спортивная площадка
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Приём будут вести участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр и фельдшер
Мужчина ранее неоднократно судим
Также мужчина прихватил чужой телефон
Поручение о проверке дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Твёрдые коммунальные отходы собраны в рекреационных местах