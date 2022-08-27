Житель Бурятии угнал в Краснодарском крае «Фольксваген», чтобы покататься



В Приморско-Ахтарске Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Бурятии по статьям 166 и 158 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража».



Установлено, что мужчина, находясь на берегу Азовского моря, угнал автомобиль «Фольксваген Поло» и уехал кататься по району. Оставив на окраине города машину, он забрал находившийся в салоне мобильный телефон, принадлежащий владельцу иномарки, и скрылся.



Позже злоумышленника задержали. Украденный телефон оперативники изъяли и вернули потерпевшему.



- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период производства дознания злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

