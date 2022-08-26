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В Бурятии главврач инфекционной больницы успокоила жителей

В Бурятии главврач инфекционной больницы успокоила жителей
Общество, 
Главврач Татьяна Сымбелова рассказала о том, кто чаще всего сейчас более коронавирусом

В Бурятии COVID-19 болеют в основном невакцинированные люди и те, кто пропустил сроки ревакцинации. Об этом рассказала главный врач инфекционной больницы Улан-Удэ Татьяна Сымбелова.

- Уже несколько недель наблюдается рост коронавирусной инфекции, но хотелось бы успокоить наших граждан, что сейчас протекает в виде нетяжёлого простудного заболевания. Пациенты могут чувствовать боли в горле, першение, кашель, температуру, головную боль и слабость, но эти симптомы очень быстро проходят, - сказала Татьяна Сымбелова.

Судя по рентгеновским снимкам, пневмония сейчас (в отличие от начала пандемии, когда циркулировал опасный штамм дельта) развивается у небольшой части заболевших. Если же пневмония появляется, то чаще всего оказывается поражено не более 50% лёгких.

При этом особой группе больных относят людей старшего возраста с сопутствующей тяжёлой патологией. У таких пациентов наблюдается обострение основных заболеваний.

- Вакцина доступна, если прошло больше полугода, то необходимо вакцинироваться. Возможно, вы и не контактировали с пациентами, соответственно, вы успеете ещё выработать иммунитет. Во-вторых, вы увеличите уровень защитных антител, который, возможно, у вас уже сформировался. Поэтому вакцинация обязательна, - призвала жителей Бурятии Татьяна Сымбелова.

 
Инфекционная больница готова к росту коронавирусной инфекции, есть необходимые лекарства, кислород и опытный персонал. Но врач призывает беречь друг друга и соблюдать профилактические требования.

- Ресурсы системы здравоохранения всё-таки не безграничны. Поэтому не надо загружать нашу систему, проверять как работают ковидные стационары. Поэтому будем беречь друг друга, беречь своё здоровье, беречь медицинский персонал, который, можно сказать, без перерыва работает в борьбе с этой инфекцией, - заключила главврач.
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