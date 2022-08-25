25 августа

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На фестивале в Чите выступят музыканты из Улан-Удэ

На фестивале в Чите выступят музыканты из Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Забайкалья стартует «Музфест»

В Чите с 25 по 27 августа проходит межрегиональный музыкальный фестиваль «Музфест». Гостей и жителей забайкальской столицы ждут насыщенные три дня музыки на центральной площади города.

Участие принимают сольные исполнители, дуэты и музыкальные группы из Читы, Улан-Удэ, Борзи и Москвы. Вход на фестиваль свободный, сообщают организаторы.

Программа мероприятия

25 августа
12:00-20:15 - Саунд-чек (проверка звука)

26 августа
14:00-15:45 - Саунд-чек
17:00 - Старт фестиваля:
1) «Паzzzлы» (Чита) - 17:00-17:40
2) «All native Prod.» (Чита) - 17:45-18:40
3) «Гранатовый сок» (Чита) - 18:45-19:05
4) «Svmsara» (Чита) - 19:10-19:30
5) Выступление танцоров - 19:35-19:45
6) «Lazybones» (Улан-Удэ) - 19:50-20:15
7) «One last day» (Чита) - 20:20-20:35
8) «Местный Бездарь» (Улан-Удэ) - 20:40-21:10
9) «Сезон Dождей» (Улан-Удэ) - 21:15-21:55

27 августа
13:00-14:30 - Саунд-чек
16:00-17:00 - Мероприятия к столетию бокса
17:00 - Старт второго дня фестиваля
1) «Рефьюз» (Чита) - 17:00-17:20
2) «Спящие» (Чита) - 17:25-17:45
3) «Алайя» (Чита) - 17:50-18:10
4) «Игры Разума» (Борзя) - 18:15-18:40
5) «Turvad» (Чита) - 18:45-19:05
6) «Ваато» (Чита) - 19:05-19:20
7) «Mindall» (Чита) - 19:25-19:40
8) «Zero Angel» (Чита) - 19:45-20:05
9) «Wrongfuze» (Чита) - 20:05-20:25
10) «Grupavuha» (Москва) - 20:30-20:50
11) «Игро» (Улан-Удэ) - 20:55-21:25
12) «Веретено» (Чита) - 21:30-21:50
22:00 - Закрытие фестиваля

Возрастное ограничение 16+
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