На фестивале в Чите выступят музыканты из Улан-Удэ

В столице Забайкалья стартует «Музфест»



В Чите с 25 по 27 августа проходит межрегиональный музыкальный фестиваль «Музфест». Гостей и жителей забайкальской столицы ждут насыщенные три дня музыки на центральной площади города.



Участие принимают сольные исполнители, дуэты и музыкальные группы из Читы, Улан-Удэ, Борзи и Москвы. Вход на фестиваль свободный, сообщают организаторы.



Программа мероприятия



25 августа

12:00-20:15 - Саунд-чек (проверка звука)



26 августа

14:00-15:45 - Саунд-чек

17:00 - Старт фестиваля:

1) «Паzzzлы» (Чита) - 17:00-17:40

2) «All native Prod.» (Чита) - 17:45-18:40

3) «Гранатовый сок» (Чита) - 18:45-19:05

4) «Svmsara» (Чита) - 19:10-19:30

5) Выступление танцоров - 19:35-19:45

6) «Lazybones» (Улан-Удэ) - 19:50-20:15

7) «One last day» (Чита) - 20:20-20:35

8) «Местный Бездарь» (Улан-Удэ) - 20:40-21:10

9) «Сезон Dождей» (Улан-Удэ) - 21:15-21:55



27 августа

13:00-14:30 - Саунд-чек

16:00-17:00 - Мероприятия к столетию бокса

17:00 - Старт второго дня фестиваля

1) «Рефьюз» (Чита) - 17:00-17:20

2) «Спящие» (Чита) - 17:25-17:45

3) «Алайя» (Чита) - 17:50-18:10

4) «Игры Разума» (Борзя) - 18:15-18:40

5) «Turvad» (Чита) - 18:45-19:05

6) «Ваато» (Чита) - 19:05-19:20

7) «Mindall» (Чита) - 19:25-19:40

8) «Zero Angel» (Чита) - 19:45-20:05

9) «Wrongfuze» (Чита) - 20:05-20:25

10) «Grupavuha» (Москва) - 20:30-20:50

11) «Игро» (Улан-Удэ) - 20:55-21:25

12) «Веретено» (Чита) - 21:30-21:50

22:00 - Закрытие фестиваля



Возрастное ограничение 16+

