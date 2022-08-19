Военнослужащий из Улан-Удэ поблагодарил Бурятию за поддержку

По словам офицера, гуманитарную помощь и тёплые письма от школьников привозят постоянно
Офицер из Улан-Удэ Сергей после побывки собирается возвращаться на места проведения спецоперации. Он рассказал, как на чужбине ощущается поддержка родной республики.
- На спецоперации находились с самого начала, с первых дней. Военнослужащие Бурятия готовы к выполнению задач. Все задачи, которые ставились высшим командованием перед нами, мы с честью и достоинством выполнили. Мы готовы идти дальше, - заверил Сергей.
Военнослужащие, получившие ранения и находящиеся сейчас дома, готовы вернуться в строй.
- Люди завершают лечение и собирают вещи, готовятся, чтобы вернуться к своим ребятам для продолжения выполнения специальных задач, - пояснил офицер.
По его словам, все военнослужащие сильно ощущают поддержку жителей Бурятии.
- Гуманитарная помощь приходит постоянно, привозят письма из школ. Дети пишут очень хорошие слова, которые поднимают моральный дух. Начинаешь понимать, для чего мы там находимся, - поблагодарил Сергей.
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