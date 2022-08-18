В районах Бурятии уродился хороший урожай черники и голубики

Лесники Бурятии рассказали, какие дикоросы можно собирать в августе



Леса Бурятии радуют местных жителей грибами, ягодами и другими дарами. Однако при сборе стоит помнить о сроках заготовки пищевых лесных ресурсов, напоминают в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Сейчас самое время для сбора черники, голубики, смородины и шиповника, а также грибов и лекарственных растений. Лесные ягоды – это кладезь витаминов, которые хорошо помогают при лечении различных заболеваний. Многие жители считают, что сейчас можно собирать бруснику и клюкву, но эти ягоды ещё не созрели и не дадут никакой пользы организму, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов.



Так, хороший урожай черники отмечается в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском, Бичурском районах. Голубикой богаты Бичурский, Хоринский, Еравнинский и Закаменский районы.



Бруснику стоит заготавливать с 25 августа, а кедровый орех с 1 сентября.



- Нельзя сбивать семенные шишки. На одной ветке присутствуют шишки текущего года и завязи. Это шишечки, которые будут поспевать в течение года-двух. При раннем сборе повреждаются именно они. Сейчас орех ещё зелёный, и собирать его несозревший – это причинять вред деревьям. Дерево может заболеть или даже погибнуть, - поделился главный лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.



За нарушение правил сбора кедрового ореха, в частности за раннюю заготовку, которая негативно влияет на рост и плодоносность деревьев, нарушитель может быть привлечён к административной ответственности.







