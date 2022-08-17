В ходе спецоперации погиб 29-летний контрактник из Бурятии

Санга Будаев погиб при выполнении боевого задания



В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Бурятии Будаев Санга Чойбалсанович. Соболезнования родным погибшего земляка принесла администрация Еравнинского района.



Он родился 11 июня 1993 года в селе Сосново-Озёрское. В 1997 году семья переехала в Улан-Удэ, затем в село Иволгинск, где он пошёл в первый класс. В 2005 году после смерти мамы дети были устроены в социально-реабилитационный центр, откуда Санга попал в опекунскую семью. Окончил Можайскую школу-интернат.



В школьные годы был скромным, честным, открытым и добрым мальчиком, отличался порядочностью, отзывчивостью, всегда готов был прийти на помощь, с высокой ответственностью подходил к поручениям.

Санга был активным участником всех спортивных и культурно-массовых мероприятий, занимался боксом.



В 2009 году поступил в инженерно-педагогический колледж на специальность «экономика, бухгалтерский учёт и контроль».



В 2013 году был призван на срочную службу, которую проходил в Забайкальском и Хабаровском краях.



После срочной службы заключил контракт и отслужил девять лет. В 2014 году получил должность гранатомётчика. В 2016 году получил звание сержанта. В 2021 году прошёл обучение по специальности водителя.



Товарищи и командир вспоминают о Санге, как о позитивном, жизнелюбивом и отзывчивом человеке.



В марте 2022 года Санга был командирован на спецоперацию в Украину, служил водителем.



25 июля героически погиб при выполнении боевого задания.



