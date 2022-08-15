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Один из заводов Бурятии изготовил 1000 тактических крюков-кошек, которые в дальнейшем будут отправлены на территории проведения спецоперации. Информация появилась в телеграмм-канале «V помощь Zемлякам03».
Раньше крюк-кошка назывался абордажным якорем, его использовали солдаты и моряки для подъёма по стенам вражеских укреплений при штурме, а также для абордажа кораблей противника. В современном мире абордажный якорь приобрёл новую форму и название, но сохранил свой функционал.
Название завода, выступившего производителем крюков, не раскрывается.
Завод в Бурятии изготовил крюки-кошки для российских военных
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