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Завод в Бурятии изготовил крюки-кошки для российских военных

Завод в Бурятии изготовил крюки-кошки для российских военных
Общество,  Фото:V помощь Zемлякам03
Об этом сообщили активисты-волонтёры

Один из заводов Бурятии изготовил 1000 тактических крюков-кошек, которые в дальнейшем будут отправлены на территории проведения спецоперации. Информация появилась в телеграмм-канале «V помощь Zемлякам03».

Раньше крюк-кошка назывался абордажным якорем, его использовали солдаты и моряки для подъёма по стенам вражеских укреплений при штурме, а также для абордажа кораблей противника. В современном мире абордажный якорь приобрёл новую форму и название, но сохранил свой функционал.

Название завода, выступившего производителем крюков, не раскрывается.
спецоперация на Украине

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