Все школы Улан-Удэ готовы к новому учебному году

Всего в столице Бурятии насчитывается 58 муниципальных школ



Готовность улан-удэнских школ к новому учебному году оценивала межведомственная комиссия, куда вошли специалисты Росгвардии, управления по чрезвычайным ситуациям, комитета по образованию. В результате проверяющие пришли к выводу, что все школы готовы к 1 сентября.



- Комиссия проверила основные учредительные документы, общее состояние зданий школ, в том числе соответствие нормам пожарной и антитеррористической безопасности. Членами комиссии рассмотрено количество учащихся, комплект-классов, укомплектованность штата сотрудников, - рассказали в комитете по образованию.



Также оценивалось состояние материально-технической базы и оснащённость образовательного процесса: обеспеченность спортивным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-бытовой мебелью. Были представлены сведения о книжном фонде школьных библиотек. Внимание также было обращено на медицинское обслуживание, организацию питания обучающихся, транспортное обеспечение и организацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону.



Всего в столице Бурятии насчитывается 58 муниципальных школ, в которые пойдут более 67,5 тысяч учеников.

