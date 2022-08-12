Всего в столице Бурятии насчитывается 58 муниципальных школ
Готовность улан-удэнских школ к новому учебному году оценивала межведомственная комиссия, куда вошли специалисты Росгвардии, управления по чрезвычайным ситуациям, комитета по образованию. В результате проверяющие пришли к выводу, что все школы готовы к 1 сентября.
- Комиссия проверила основные учредительные документы, общее состояние зданий школ, в том числе соответствие нормам пожарной и антитеррористической безопасности. Членами комиссии рассмотрено количество учащихся, комплект-классов, укомплектованность штата сотрудников, - рассказали в комитете по образованию.
Также оценивалось состояние материально-технической базы и оснащённость образовательного процесса: обеспеченность спортивным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-бытовой мебелью. Были представлены сведения о книжном фонде школьных библиотек. Внимание также было обращено на медицинское обслуживание, организацию питания обучающихся, транспортное обеспечение и организацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону.
Всего в столице Бурятии насчитывается 58 муниципальных школ, в которые пойдут более 67,5 тысяч учеников.
Все школы Улан-Удэ готовы к новому учебному году
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