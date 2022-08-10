Герой Российской Федерации Балдан Цыдыпов: «Буду дальше служить России»







- На киевском направлении попали в осаду, я развернул свою боевую машину с наводчиком своим, и дали отпор Вооружённым силам Украины. И тем самым дали возможность главным силам отойти на безопасное расстояние, - рассказал Балдан Цыдыпов.



Офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП, оказал помощь двоим раненым подчинённым и занял круговую оборону. Поворачивая башню, Балдан Цыдыпов бил одновременно из пушки и пулемёта. И сумел уничтожить бронетехнику противника. Героя с тяжёлыми ранениями вынесли с поля боя бойцы прибывшего подкрепления.



14 июля Балдан после длительного лечения в московском госпитале



- Я очень рад, что наконец-то приехал спустя полгода на свою Родину, в Бурятию. Спасибо каждому из вас, кто молился, верил и надеялся на мой счёт. Ваши молитвы дали мне силы восстановиться, перенести 14 операций, вернуться на свою землю живым, - рассказал Балдан Цыдыпов на той встрече.



Сестра Балдана Ханда рассказала, что брат с детства мечтал стать военным. Для этого он с пятого класса начал серьёзно заниматься спортом. Он всегда был очень целеустремлённым, с боевым, волевым характером, говорит Ханда.



- Когда ему было 16 лет, он учился в 10 классе. Мальчишка был худощавый, скромный, дисциплинированный. Никогда бы не подумал, что этот мальчишка совершит героический подвиг и спасёт 150 человек, 150 своих подчинённых, бойцов, - поделился воспоминаниями президент федерации армейского рукопашного боя Иркутской области Артём Мелкоступов.



После окончания школы Балдан поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Из этих стен вышло 30 Героев Советского Союза и Российской Федерации.



- Для меня это было удивление, что из простого человека, обычного парня, просто получился герой. Это говорит о том, что у человека есть какой-то стержень, - отметил командир роты НВВКУ Вячеслав Мацаренко.



- Очень гордо знать, что вместе со мной учился будущий герой. Он послужил большим примером для нынешнего поколения, а также большим примером для нас, для офицеров, - отметил однокурсник Балдана Юрий Швалов.



В воинской части, где служит Балдан Цыдыпов, бойцы вспоминают, каким молодой офицер показал себя во время спецоперации. Он не давал раскисать парням при обстрелах.



- С таким командиром нестрашно пойти в бой, - признался подчинённый Балдана Цыдыпова Денис.



В тот день с ним в одной машине находился военнослужащий Даниил. Сначала ему сказали, что командир погиб, это известие шокировало бойца.



- Изначально вообще говорили, что он «двухсотый», не доехал. Я вообще поверить не мог. Говорят: «Твой командир «двухсотый». Прямо в голове не укладывалось. Потом уже говорят: «Он в госпитале». Прямо как камень с плеч, - вспомнил Даниил.



- Меня в бессознательном состоянии вынесли с поля боя с многочисленными ранениями, - рассказал сам Балдан Цыдыпов.



Его сестра добавила, что брат был готов свести счёт с жизнью в момент, когда раненый лежал на БТР. Чтобы не попасть в плен, он приготовил для себя пулю.



- Я не знаю, насколько должна быть внутренняя вот такая вот сила, стержень, чтобы быть готовым на такой шаг. Не было вообще такого, что он жалел об этом, - рассказал Ханда.



Несмотря на полученные ранения, Балдан не отчаивается и строит планы на будущее. Он хочет обзавестись семьёй, детьми и продолжить службу в армии.



- Ампутировали ступню. Это нормально, - шутя признаётся Балдан. – В целом, встану в строй в ряды Вооружённых Сил и дальше буду служить России.



Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня министр обороны России Сергей Шойгу





- На киевском направлении попали в осаду, я развернул свою боевую машину с наводчиком своим, и дали отпор Вооружённым силам Украины. И тем самым дали возможность главным силам отойти на безопасное расстояние, - рассказал Балдан Цыдыпов.Офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП, оказал помощь двоим раненым подчинённым и занял круговую оборону. Поворачивая башню, Балдан Цыдыпов бил одновременно из пушки и пулемёта. И сумел уничтожить бронетехнику противника. Героя с тяжёлыми ранениями вынесли с поля боя бойцы прибывшего подкрепления.14 июля Балдан после длительного лечения в московском госпитале вернулся в Улан-Удэ . В аэропорту его торжественно встретили, расстелив красную ковровую дорожку. Герой явно был смущён таким вниманием к себе.- Я очень рад, что наконец-то приехал спустя полгода на свою Родину, в Бурятию. Спасибо каждому из вас, кто молился, верил и надеялся на мой счёт. Ваши молитвы дали мне силы восстановиться, перенести 14 операций, вернуться на свою землю живым, - рассказал Балдан Цыдыпов на той встрече.Сестра Балдана Ханда рассказала, что брат с детства мечтал стать военным. Для этого он с пятого класса начал серьёзно заниматься спортом. Он всегда был очень целеустремлённым, с боевым, волевым характером, говорит Ханда.- Когда ему было 16 лет, он учился в 10 классе. Мальчишка был худощавый, скромный, дисциплинированный. Никогда бы не подумал, что этот мальчишка совершит героический подвиг и спасёт 150 человек, 150 своих подчинённых, бойцов, - поделился воспоминаниями президент федерации армейского рукопашного боя Иркутской области Артём Мелкоступов.После окончания школы Балдан поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Из этих стен вышло 30 Героев Советского Союза и Российской Федерации.- Для меня это было удивление, что из простого человека, обычного парня, просто получился герой. Это говорит о том, что у человека есть какой-то стержень, - отметил командир роты НВВКУ Вячеслав Мацаренко.- Очень гордо знать, что вместе со мной учился будущий герой. Он послужил большим примером для нынешнего поколения, а также большим примером для нас, для офицеров, - отметил однокурсник Балдана Юрий Швалов.В воинской части, где служит Балдан Цыдыпов, бойцы вспоминают, каким молодой офицер показал себя во время спецоперации. Он не давал раскисать парням при обстрелах.- С таким командиром нестрашно пойти в бой, - признался подчинённый Балдана Цыдыпова Денис.В тот день с ним в одной машине находился военнослужащий Даниил. Сначала ему сказали, что командир погиб, это известие шокировало бойца.- Изначально вообще говорили, что он «двухсотый», не доехал. Я вообще поверить не мог. Говорят: «Твой командир «двухсотый». Прямо в голове не укладывалось. Потом уже говорят: «Он в госпитале». Прямо как камень с плеч, - вспомнил Даниил.- Меня в бессознательном состоянии вынесли с поля боя с многочисленными ранениями, - рассказал сам Балдан Цыдыпов.Его сестра добавила, что брат был готов свести счёт с жизнью в момент, когда раненый лежал на БТР. Чтобы не попасть в плен, он приготовил для себя пулю.- Я не знаю, насколько должна быть внутренняя вот такая вот сила, стержень, чтобы быть готовым на такой шаг. Не было вообще такого, что он жалел об этом, - рассказал Ханда.Несмотря на полученные ранения, Балдан не отчаивается и строит планы на будущее. Он хочет обзавестись семьёй, детьми и продолжить службу в армии.- Ампутировали ступню. Это нормально, - шутя признаётся Балдан. – В целом, встану в строй в ряды Вооружённых Сил и дальше буду служить России.Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотую звезду Героя России Балдану Цыдыпову . Тогда же предложили новую должность. Он останется в рядах Вооружённых сил и сможет служить старшим специалистом-экспертом в одном из военных комиссариатов Москвы.

В телеграм-канале «Герои спецоперации Z» опубликовали сюжет про Героя России Балдана Цыдыпова, уроженца Агинского округа, служащего в Бурятии, который спас более 150 сослуживцев. Скромный офицер редко даёт интервью и здесь коротко рассказал, что ему пришлось пережить. Также о Балдане рассказали его подчинённые, знакомые и родственники.